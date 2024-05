Reddingsplan van Vitesse op losse schroeven door GelreDome

Een mogelijk reddingsplan van Vitesse met ondernemer Maasbert Schouten als centrale figuur is stukgelopen, zo melden bronnen rond de Arnhemse club tegenover De Telegraaf. Stadioneigenaar Michael van de Kuit zou weigeren om een huurverlaging te accepteren, waardoor de kans op een faillissement stijgt.

Schouten is allesbehalve een onbekende voor Vitesse. Hij was sinds november 2008 lid van de Raad van Commissarissen van de voetbalclub, eind 2009 trad hij kortstondig aan als voorzitter. In 2010 verkocht hij de aandelen voor zo’n tien miljoen euro aan Merab Jordania. De Nederlandse directeur belegde destijds een memorabele persconferentie door te beweren dat Vitesse onder Jordania mee zou gaan strijden om de landstitel.

Volgens ingewijden werkte Schouten aan een reddingsplan dat voorzag in een sanering die nog veel ingrijpender is dan de huidige clubleiding voor ogen heeft. Algemeen directeur Edwin Reijntjes en zijn adviseur Paul van der Kraan denken aan een totaal van twaalf miljoen euro aan inkomsten en 18,5 miljoen euro aan uitgaven. Schouten aan elf miljoen euro inkomsten en 14,5 miljoen euro aan uitgaven. De huidige uitgaven bedragen 27 miljoen euro.

Schouten had voor ogen om voor een bedrag van 12 miljoen euro grootaandeelhouder van Vitesse te worden, waarbij hij garant zou staan voor de restschuld, indien de club de aangevraagde WHOA-procedure doorzet, de reorganisatiekosten en de schuld bij de fiscus. In totaal zou dit neerkomen op een bedrag tussen de 9 en 10 miljoen euro. De rest zou bedoeld zijn om het tekort voor het volgende seizoen te dekken.

Door de huidige leiding wordt rekening gehouden met een tekort op de begroting van 6,5 miljoen euro. Om dit weg te werken zet Vitesse in op een nieuwe investeerder. Schouten had juist voor ogen om dit begrotingstekort weg te werken door rigoureuzer te snoeien, onder andere in de spelersbegroting. Daarmee dacht hij het tekort terug te kunnen dringen naar maximaal 3,5 miljoen euro.

Om daar bovenop verder richting break even te kunnen gaan, zou Van de Kuit wel moeten instemmen met een huurverlaging, zo schetst De Telegraaf. De stadioneigenaar ziet daar echter vanaf. Schouten heeft daarop besloten zichzelf terug te trekken uit het proces om Vitesse te redden.

Komende vrijdag beslist de licentiecommissie van de KNVB of de voorlopige intrekking van de licentie wordt omgezet in een definitieve. Maandag- en dinsdagavond doet Vitesse een klemmend beroep op gefortuneerde Arnhemmers en leden van de businessclub om bij te springen. Een crowdfunding leverde eerder al circa 1,6 miljoen euro op.

Reactie Van de Kuit

Van de Kuit ging twee weken geleden tegenover dein op het vasthouden aan de hoge huursom die is opgetrokken richting een bedrag van 2,5 miljoen euro. "Vitesse vond de huur altijd te hoog. Maar als je als club nog 110 fulltimers aan medewerkers in dienst hebt en een hoop geld door de put spoelt, dan vind ik dat de club eerst moet saneren."

"Ze moeten het personeel halveren, afscheid nemen van dure buitenlandse spelers en kritisch kijken naar (de beloning van) het management. Saneren is eerst nodig. Ik wil ze niet belonen voor de chaos die ze gecreëerd hebben."

Toch gooit de eigenaar de deur voor de club niet helemaal dicht. "Als ze alle genoemde stappen hebben gezet, dan wil ik aan het einde van de rit het financiële plaatje wel zien. Als ze dan nog een tekort hebben van een paar ton, dan wil ik best een rol spelen. Maar wel echt als absoluut laatste stap voor Vitesse, ze moeten niet bij mij beginnen", aldus Van de Kuit.

