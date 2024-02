Agent bevestigt: Ajax-debutant Kaplan wekt interesse uit 2 topcompetities

Buitenlandse clubs azen op de handtekening van Ahmetcan Kaplan, zo heeft zijn zaakwaarnemer bevestigd tegenover Voetbal International. De kersverse debutant stond voor zijn komst naar Ajax al op de radar bij clubs uit twee Europese topcompetities en dat is nog niet veranderd.

Het verhaal van Kaplan bij Ajax is tot dusver een uiterst trieste. De onfortuinlijke verdediger raakte al snel na zijn komst in Amsterdam geblesseerd en zag bij zijn terugkeer het noodlot opnieuw toeslaan.

Na ruim anderhalf jaar tijd staat de teller op elf wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie namens Jong Ajax en één wedstrijd in de hoofdmacht. Afgelopen zondag debuteerde Kaplan in de uitwedstrijd tegen AZ (2-0), toen hij Anton Gaaei verving.

"Ahmetcan heeft een moedig en sterk karakter en daarom kiest hij voor een grote club als Ajax", vertelt zijn zaakwaarnemer Necdet Ergezen in gesprek met VI. "Hij blijft hard werken en wacht op zijn kans."

"Voordat we bij Ajax tekenden, was er interesse voor hem vanuit de Bundesliga en LaLiga", gaat Ergezen verder. "Die interesse is er nog steeds, maar als hij voor Ajax kan spelen en een belangrijke rol in de selectie heeft, is dat natuurlijk een voorrecht voor ons."

Ergezen weet dat zijn cliënt er goed op staat in het buitenland. "Door zijn kwaliteiten en leeftijd is hij nog steeds interessant voor clubs uit de vijf grootste competities van Europa, maar naar mijn mening moet alles op het perfecte moment gebeuren."

Kaplan werd in de zomer van 2022 voor een slordige 10 miljoen euro overgenomen van Trabzonspor. De mandekker gold als vervanger van Perr Schuurs, die op zijn beurt naar Torino vertrok. Het contract van Kaplan loopt door tot medio 2027.

