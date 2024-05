Te Kloese kan streep zetten door mogelijke trainer Feyenoord: ‘Neig naar nee’

Door het aanstaande vertrek van Arne Slot naar Liverpool moet Feyenoord op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Dennis te Kloese hoeft als algemeen directeur én technisch directeur van Feyenoord in ieder geval geen belletje te wagen om Kees van Wonderen te strikken.

De 55-jarige oefenmeester vertrekt na dit seizoen bij sc Heerenveen, maar ziet een dienstverband bij Feyenoord niet zitten. Van Wonderen geeft maandagavond in Rondo van Ziggo Sport aan dat hij de voorkeur geeft aan uitdagingen bij clubs waar hij geen verleden heeft.

"Het is aantrekkelijk om ergens te werken waar je iets kunt opbouwen”, zegt de oefenmeester, waarop Van Basten zich afvraagt of Van Wonderen zou luisteren als Feyenoord in hem een geschikte opvolger van Slot ziet.

"Ik neig eerder naar niet dan wel”, is Van Wonderen eerlijk. De trainer geeft te kennen dat de ambitie om aan het roer te staan bij een topclub als Feyenoord ontbreekt. “Feyenoord is het allerhoogste podium van Nederland. Je moet echt voelen dat je dat wilt en er klaar voor zijn."

"Mijn ambitie ligt er niet om daar hoofdtrainer te zijn. Het had gekund, als ik in stappen het gevoel krijg dat ik mij dusdanig ontwikkel dat ik die ambitie wel heb. Op dit moment wil ik ook niet dag en nacht duiken in alle aspecten van het leiden van een topclub", aldus Van Wonderen.

De trainer van Heerenveen stond eerder voor de groep bij Go Ahead Eagles en was coach van verschillende jeugdelftallen van Oranje.

Van Wonderen wordt in Friesland opgevolgd door Robin van Persie, die eind april een contract voor twee seizoenen in het Abe Lenstra Stadion tekende.

