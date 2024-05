Hoe Feyenoord-target Schreuder Spanje in extase bracht met ‘Dicki-taka-voetbal’

Dick Schreuder is er tijdens zijn debuutseizoen bij CD Castellón in geslaagd om kampioen te worden. De gehele stad staat op zijn kop dankzij de promotie naar het tweede niveau van Spanje. In gesprek met Voetbalzone blikt Schreuder terug op de titel, zijn aantrekkelijke speelstijl, en gaat hij in de op geruchten of hij in beeld is bij Feyenoord.

Door Jordi Tomasowa

We spreken Schreuder enkele dagen na de grootse festiviteiten vanwege de promotie naar het tweede niveau van Spanje. Wie een blik werpt op het Instagram-account van Castellón ziet dat er flink gefeest is. De vraag of Schreuder last heeft van een kater is daardoor niet geheel onlogisch. “Dat valt wel mee”, lacht de trainer. “Ik ben ook niet zo’n drinker. Ik vind het vooral leuk om te zien hoe erg de spelers het naar hun zin hebben.”

Schreuder is tijdens het FaceTime-gesprek met de selectie en staf onderweg naar het gemeentehuis van Valencia, op een uurtje rijden van Castellón, waar ze formeel gehuldigd worden. “‘s Avonds volgt er nog een etentje. We zijn maandag, de dag na het behalen van onze promotie, in een open bus van het stadion van Castellón in een parade naar het stadscentrum gereden. Ik moet zeggen dat ik wel erg onder de indruk was, want het was ontzettend druk. Met alle respect, maar het was heel anders dan het promotiefeest van vorig jaar met PEC Zwolle.”

Het is bijna exact een jaar geleden dat Schreuder vriend en vijand verrast door een vierjarig contract te tekenen bij Castellón. Hij laat de kans om met PEC de Eredivisie in te gaan lopen en kiest vastberaden voor het Spaanse avontuur.

Datafreak en gokmiljardair

‘Bob’, ofwel eigenaar Haralabos Voulgaris, probeert Schreuder gedurende het seizoen bij PEC al te overtuigen. “Hij had me benaderd, maar op dat moment had ik daar geen oren naar. Na de promotie met PEC maakte Bob nogmaals zijn interesse in mij kenbaar. Hij gaf aan dat hij echt een keer uitgebreid met mij wilde zitten om het over een mogelijk dienstverband bij Castellón te hebben. Dat klonk toen wel heel interessant en eigenlijk is het daarna enorm snel rondgekomen.”

De verwachtingen die door de Grieks-Canadese eigenaar worden geschept, komen uiteindelijk ook allemaal uit. Voulgaris investeert miljoenen om Castellón te professionaliseren. “We trainen inderdaad op een modern complex in Oropesa, een kustplaatsje nabij de Balearische Zee. De mogelijkheden die we daar hebben zijn fantastisch.”

Voulgaris laat het niet na om te investeren, maar wie denkt dat Schreuder in de zomer van 2023 dankzij de fameuze gokmiljardair een sterrenelftal in de schoot geworpen krijgt, heeft het mis. “Wij hebben wel te maken met een salary cap, waardoor we niet zomaar spelers voor veel geld kunnen halen. Des te knapper dat we nu zijn gepromoveerd, maar volgend jaar wordt het wel een hele uitdaging om in LaLiga 2 te blijven”, aldus Schreuder.

Voulgaris heeft wanneer hij Castellón in de zomer van 2022 koopt de ambitie om binnen zes jaar terug te keren op het hoogste niveau van Spanje, waar de club in het seizoen 1990/91 voor het laatst op acteerde.

Castellón-eigenaar 'Bob' Voulgaris (links) met Schreuder.

Hij verdiept zich al op jonge leeftijd in de wereld van sportweddenschappen. Voulgaris kijkt veel NBA-wedstrijden, licht het goksysteem door, maakt statistische modellen om hoge weddenschappen te winnen en gaat er daarna samen met zijn vader op wedden. Het levert hem uiteindelijk een fortuin op.

Voulgaris krijgt in 2018 de kans om zich bij NBA-club Dallas Mavericks als Director of Quantitative Research and Development bezig te houden met het analyseren op basis van data, maar na 2,5 jaar komt dat dienstverband ten einde. Hij stort zich vervolgens op de voetbalwereld en komt zo terecht bij CD Castellón, een club in de derde divisie van Spanje.

Op basis van formules en data trekt Voulgaris zijn spelers aan en zo verschijnt ook Schreuder op de radar van de eigenaar van Castellón. De 52-jarige trainer is vrij om zijn vaste assistent Johan Plat en video-analist Dennis van der Meulen mee te nemen. Daarnaast worden na zijn aanstelling ook de nodige Nederlandse spelers ingelijfd. Routinier Haris Medunjanin, Daijiro Chirino en Gervane Kastaneer komen over van PEC Zwolle, Jozhua Vertrouwd van de beloftenploeg van FC Utrecht, terwijl Lars Veldwijk in de winterstop transfervrij aansluit.

Schreuder komt naar eigen zeggen tijdens de eerste trainingen van Castellón voor een ‘verrassing’ te staan. “De eerste paar weken waren wel lastig. De spelers waren niet superfit en dat is wel nodig vanwege de manier van spelen die ik met mijn technische staf voor ogen had. Ze waren natuurlijk al wel voetbalvaardig, maar het duurde even voordat we de spelprincipes erin geslepen kregen, maar in zijn totaliteit is het sneller gegaan dan bij PEC Zwolle.”

De resultaten tijdens de voorbereiding vallen tegen, al weerhoudt dit Schreuder er niet van om vast te houden aan zijn agressieve, aanvallende speelwijze. “De selectie van Castellón was het gewend om bij een voorsprong direct te verdedigen en de deur op slot te gooien”, legt de Barnevelder uit. “We blijven nu te allen tijde hetzelfde spelen. Het klinkt misschien een beetje zwart-wit, maar we proberen aanvallend voetbal op de mat te leggen en nóg een doelpunt te maken. Daar hebben ze heel erg aan moeten wennen. Er werd voordat ik hier begon wel elke dag getraind, maar altijd op heel lage intensiteit. We zijn langere dagen gaan maken, ook meer krachttrainingen gaan doen en dat heeft de selectie heel goed opgepikt.”

'Dicki-taka'

Spaanse media raken al snel in de ban van de successen die Schreuder met Castellón weet te boeken. Zo noemthem in november ‘de sensatie van de nieuw gevormde club’, schrijft het Catalaansedestijds dat de trainer ‘een ware revolutie’ heeft ontketend en werd het spel van de zwart-witten in de lokale omschreven als 'Dicki-Taka'.

Schreuder zelf merkt ook al snel dat het voetbal steeds meer begint te leven onder de fans. “Wij spelen al het hele seizoen voor een stadion van vijftienduizend man. Er werden gelijk dertienduizend seizoenskaarten verkocht en naarmate het seizoen vorderde waren onze thuiswedstrijden telkens uitverkocht. Ook in de stad, die zo’n 170.000 inwoners telt, zie je die liefde voor de club terug.”

In zijn debuutseizoen treedt Castellón met Schreuder aan tegen clubs van naam als Malaga, Córdoba en Real Murcia. Voor de trainer zijn het ‘schitterende krachtmetingen’. “Als je bij dat soort clubs op bezoek gaat, dan zitten er boven de 20.000 of 25.000 mensen in het stadion. Dat was toen we op bezoek bij Real Murcia gingen ook het geval. Het zijn ook hartstikke goede ploegen. Daarom vind ik het ook zo mooi dat de spelers zich dit seizoen zo goed hebben ontwikkeld en dat we erin zijn geslaagd om te promoveren.”

Schreuder hoeft ook niet lang na te denken als hij wordt gevraagd welke competitiewedstrijd er dit seizoen voor hem in positieve zin uitsprong. De uitwedstrijd tegen Real Murcia (3-2 winst) is voor Castellón en Schreuder een emotionele rollercoaster. “We kregen toen na een half uur spelen een rode kaart bij een 0-2 voorsprong, maar wisten het duel in extremis toch over de streep te trekken. Het is misschien een andere manier dan hoe je eigenlijk probeert te voetballen, maar die wedstrijd was wel bijzonder.”

“We hebben dit seizoen zelf zes strafschoppen gemist. Dat de tegenstander dan tegen ons in de 97ste minuut een strafschop mist bij een 2-3 stand, dat is natuurlijk schitterend. Het voelde ook echt als het winnen van een finale. Onze keeper stopte de strafschop en vervolgens werd er direct afgefloten voor het einde van de wedstrijd.”

Dankzij de redding in de slotseconden van de Argentijnse doelman Gonzalo Crettaz behoudt Castellón een riante voorsprong op naaste belager Córdoba. De blijdschap bij Schreuder is na afloop begrijpelijkerwijs groot. Uit beelden van een Nederlandse supporter is te zien dat Schreuder direct een sprint over het hele veld inzet om zijn keeper te omhelzen. “Ik ben nu zwaar geblesseerd”, grapt de trainer. “Ik heb hele slechte knieën, dus het was niet heel verstandig.”

De promotie is een dag later een feit dankzij een verrassende nederlaag van Córdoba. Schreuder en zijn spelers gaan naar het eigen trainingscomplex om licht te trainen, daarna wat te eten en vervolgens samen de wedstrijd van de concurrent te bekijken. Córdoba gaat uiteindelijk met liefst 3-0 onderuit tegen Granada B, de hekkensluiter van de Primera Federación - Grupo 2, waarna het eerste feestje op Plaça de Teodor Izquierdo, het plein naast het stadion, wordt gevierd. Een dag later volgt dus de parade door de stad dwars door een uitzinnige menigte.

Nederlandse enclave

Schreuder kijkt met een grote mate van trots terug op zijn debuutseizoen bij Castellón. Vooral Medunjanin is als verlengstuk van de technische staf enorm belangrijk geweest. “Hij heeft heel veel ervaring en kan goed met jonge spelers omgaan. Zowel buiten als binnen het veld heeft hij zijn waarde bewezen. Haris doet gewoon heel veel dingen voor de selectie waar ik geen weet van heb, maar die wel goed voor de selectie zijn. Het is niet zo dat Haris alles tegen mij zegt, want dat doet hij nooit, maar hij neemt een voortrekkersrol. Dat heeft hij bij PEC Zwolle ook gedaan. Verrassend genoeg heeft hij bij Castellón nu ook weer enorm veel minuten gemaakt, omdat hij met zijn 39 jaar toch zo fit is.”

Haris Medunjanin is een van de smaakmakers bij Castellón.

Er was dit seizoen zoals gezegd sprake van een Nederlandse enclave bij Castellón. Naast Medunjanin, die goed al 9 goals en 6 assists noteerde, kon ook de 22-jarige Chirino altijd rekenen op een basisplaats. “Hij ontwikkelt zich hartstikke goed en heeft vanaf het begin inderdaad bijna alles gespeeld”, geeft de trainer aan.

Vertrouwd kwam over van FC Utrecht en wordt in de 3-3-1-3-formatie van Schreuder net als Chirino vaak als centrale verdediger gebruikt. “Joshua heeft tijdens de tweede seizoenshelft veel kunnen spelen door een blessure van onze aanvoerder. Hij is met zijn negentien jaar nog erg jong, maar heeft veel potentie. Ondanks dat hij af en toe een foutje maakte, hebben we wel altijd gewoon vertrouwen in hem gehouden.”

Kastaneer en Veldwijk zijn daarnaast twee ervaren Nederlandse aanvallers in de selectie van Schreuder, al hebben zij beiden een minder groot aandeel in de promotie gehad. “Veldwijk is in de winterstop bij ons aangesloten, maar is pas net hersteld van een rugblessure. Kastaneer heeft het meer met invalbeurten moeten doen. Het elftal stond eigenlijk al gelijk goed, maar Gervane heeft het in zijn rol ook gewoon goed gedaan.”

Recordbreker

Castellón verloor tot aan de promotie slechts één keer in eigen huis, toen er na een rode kaart in ondertal twee treffers in blessuretijd werden geslikt tegen Córdoba (2-3). Schreuder heeft een eenvoudige verklaring voor de sterke statistieken in eigen huis. “We hebben een enorme aanvalsdrang. De drive naar voren toe is gigantisch met de steun van het publiek achter ons. We proberen altijd hoog druk te zetten, ook tijdens uitduels. Vorig jaar werden er slechts vier uitwedstrijden gewonnen, nu al elf. Dat is een van de vele (club)records die we hebben gevestigd.”

Schreuder en zijn spelers krijgen over enkele weken nog de kans om de kers op de taart te zetten, wanneer Castellón strijdt om het algehele kampioenschap. Het derde niveau is opgedeeld in twee divisies. Castellón speelt dan tegen de winnaar van de andere divisie: Deportivo de La Coruña.

Feyenoord

De afgelopen weken werd de trainer door verschillende Spaanse kranten in verband gebracht met Feyenoord, terwijl Johan Derksen en Kenneth Perez Schreuder ook als de ideale kandidaat zien om Arne Slot in De Kuip op te volgen. In gesprek metliet Schreuder recent weten dat hij het lastig zou vinden om ‘nee’ te zeggen tegen Feyenoord. “Ik vind het ook heel moeilijk om erover te praten, want vrienden en familie in Nederland sturen me van alles”, herhaalt hij nog maar eens. “De helft is Feyenoord-supporter, de andere helft is voor Ajax, maar ik ben helemaal niet met die geruchten bezig. Ik heb niets van Feyenoord gehoord en wil het huidige seizoen met Castellón heel goed afsluiten door algeheel kampioen te worden.”