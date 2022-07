Lyon wil snel duidelijkheid van aarzelende Tagliafico en stelt ultimatum op

Woensdag, 20 juli 2022 om 19:27 • Wessel Antes • Laatste update: 19:37

Olympique Lyon is de twijfels van Nicolás Tagliafico zat aan het worden en heeft de druk opgevoerd door middel van een ultimatum, zo meldt Voetbal International woensdagavond. De 29-jarige Argentijn heeft tot dit weekend om de knoop door te hakken over de eventuele transfer, maar daarna schakelt de club van Peter Bosz over op andere opties.

Tagliafico heeft in Frankrijk de mogelijkheid om zijn handtekening te zetten onder een driejarig contract bij Lyon. De Telegraaf en Voetbal International gaven dinsdagavond al aan dat de linksback zelf enorm twijfelt over zijn toekomst. Bij Ajax ligt Tagliafico nog vast tot medio 2023. De Argentijn kwam tijdens de oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg gewoon nog in actie voor Ajax en sprak woensdag na de training uitgebreid met Alfred Schreuder.

Tagliafico zou Ajax zo’n vier miljoen euro kunnen opleveren met een transfer naar Lyon. Sinds de komst van Owen Wijndal weet Tagliafico dat hij nog verder achteruit is gegaan in de pikorde. Daarnaast zou de vandaag gepresenteerde Calvin Bassey ook op linksback kunnen spelen, waardoor Tagliafico nog minder nodig is in Amsterdam. Bovendien verdient de linkspoot momenteel een vrij riant salaris, waardoor een vertrek voor beide partijen de beste oplossing is.

Tagliafico geldt na het mislopen van Tyrell Malacia als absolute topprioriteit om de vleugels van l'OL van nieuw elan te voorzien. Hoewel de nummer acht van afgelopen Ligue 1-seizoen ook dacht aan Pervis Estupiñán (Villarreal) en Alex Grimaldo (Benfica), werd er vanwege hun prijskaartje nooit serieuze actie ondernomen. Tagliafico geldt in dat opzicht als koopje. De Argentijn kwam sinds zijn komst naar Amsterdam in januari 2018 tot 167 duels voor Ajax, waarin hij 16 keer scoorde en 22 keer aangever was. Ook kwam de karakteristieke gifkikker tot het noemenswaardige aantal van 38 gele en 3 rode kaarten. Momenteel is Tagliafico mee op trainingskamp met de A-selectie.