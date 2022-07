PSV smijt deur dicht en neemt geen genoegen meer met absoluut transferrecord

Woensdag, 20 juli 2022 om 09:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:33

PSV wenst voorlopig niet langer mee te werken aan de uitgaande transfers van Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad. De Eindhovenaren willen zich vol focussen op de voorrondes van de Champions League en zijn alleen bereid het duo voor de absolute hoofdprijs van de hand te doen.

Het Eindhovens Dagblad meldt dat ook het verbreken van het uitgaand transferrecord (40 miljoen euro) in de komende weken niet voldoende is om een vertrek van Gakpo te overwegen, terwijl Sangaré wel een vaste afkoopsom van 37 miljoen euro in zijn contract heeft staan. Er heeft zich echter nog geen club met concrete interesse gemeld bij PSV, dat er alles aan gaat doen om de Ivoriaanse middenvelder langer aan zich te binden. Sangaré ligt momenteel vast tot medio 2025 en de Eindhovenaren willen zijn huidige contract verlengen én verbeteren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PSV wil koste wat kost ook over Gakpo kunnen beschikken tijdens het tweeluik met AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League. De aanvaller kampt echter nog met een lichte blessure. Van Nistelrooij hoopt dat hij Gakpo speeltijd kan geven tijdens het laatste oefenduel van de voorbereiding tegen Real Betis. “We moeten deze week kijken of Cody Gakpo en Guus Til klaar kunnen zijn voor een aantal minuten op zaterdag. Dat is wel wenselijk”, zegt de trainer van PSV tegenover het Eindhovens Dagblad.

Gakpo werd de voorbije tijd nadrukkelijk gelinkt aan Arsenal en Leeds United, maar beide Premier League-clubs verlegden hun aandacht vervolgens naar andere opties. Leeds sorteerde voort op het vertrek van Raphinha door Luis Sinisterra voor minimaal 25 miljoen euro weg te halen bij Feyenoord. En dus heeft Van Nistelrooij inmiddels goede hoop zijn sterspelers een jaar langer in Eindhoven te kunnen houden. "De realiteit is dat clubs zich kunnen melden en met enorme bedragen kunnen komen, maar wij gaan ervan uit dat ze blijven zolang het niet anders ligt. Zo is het, ja. Wij gaan er als technische staf vanuit dat iets niet gebeurt en als het toch zo is, dan ga je er weer mee om. In topsport liggen ook blessures op de loer, waardoor je soms spelers mist."