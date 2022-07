Tagliafico gaat eindelijk overstag en lijkt op weg naar Frankrijk

Dinsdag, 19 juli 2022 om 11:20 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:56

Nicolás Tagliafico staat eindelijk open voor een overstap naar Olympique Lyon, weet L'Équipe. Ajax was begin juli al akkoord over een transfersom van vier miljoen euro voor de Argentijn, maar zelf wilde hij de boot aanvankelijk afhouden in afwachting van andere geïnteresseerde clubs. Nu Ajax Owen Wijndal heeft aangetrokken voor zijn positie, staat Tagliafico echter een stuk welwillender tegenover de Franse interesse.

De veertigvoudig Argentijns international heeft nog een eenjarig contract in Amsterdam en sprak in samenspraak met Ajax af dat de club deze transferperiode zou meewerken aan een vertrek. Het bod van Olympique Lyon van vier miljoen euro exclusief bonussen werd al enige tijd geleden geaccepteerd, maar Tagliafico moest nog wel tot een persoonlijk akkoord zien te komen met de club van trainer Peter Bosz. Onder meer Brighton & Hove Albion, Nottingham Forest en Barcelona zouden namelijk ook in de markt zijn voor de back.

De komst van Wijndal heeft echter sneltreinvaart in de transfer gezet. Erik ten Hag gaf afgelopen seizoen al de voorkeur aan Daley Blind op linksback en met Wijndal, Blind én de aanstaande entree van Calvin Bassey (die van origine óók een linksback is) lijkt Taglafico alleen maar verder naar achteren in de pikorde te zijn opgeschoven. Daarom wist Bruno Cheyrou, hoofdscout bij Lyon, afgelopen vrijdag eindelijk een doorbraak te forceren.

Tagliafico geldt na het mislopen van Tyrell Malacia als absolute topprioriteit om de vleugels van l'OL van nieuw elan te voorzien. Hoewel de nummer acht van afgelopen Ligue 1-seizoen ook dacht aan Pervis Estupiñán (Villarreal) en Alex Grimaldo (Benfica), werd er vanwege hun prijskaartje nooit serieuze actie ondernomen. Tagliafico geldt in dat opzicht als koopje. De Argentijn kwam sinds zijn komst naar Amsterdam in januari 2018 tot 167 duels voor Ajax, waarin hij 16 keer scoorde en 22 keer aangever was. Ook kwam de karakteristieke gifkikker tot het noemenswaardige aantal van 38 gele en 3 rode kaarten. Momenteel is Tagliafico mee op trainingskamp met de A-selectie.