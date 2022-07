Alleen het onderste uit de kan is genoeg: Ajax verhoogt vraagprijs voor Martínez

Maandag, 11 juli 2022 om 08:07 • Tom Rofekamp

Ajax wil Lisandro Martinez alleen voor de absolute jackpot laten gaan. Daar De Telegraaf eerder nog repte van een vraagprijs van vijftig miljoen euro - dat Manchester United afgelopen week al op tafel legde - zet het technisch duo Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar nu nog hoger in voor de Argentijn. Ajax zou nu denken aan een bedrag van zestig miljoen, inclusief eenvoudig te behalen bonussen. Martínez zelf eist op zijn beurt dat 'H2' met the Red Devils om de onderhandelingstafel gaan zitten.

Het liefst willen de Amsterdammers hun centrumverdediger niet kwijt. Met Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch en Sébastien Haller vertrokken er deze zomer al drie basisspelers, waardoor Martínez de Johan Cruijff ArenA alleen nog bij een niet te weigeren bod mag verlaten. Hamstra en Huntelaar weten dat de kans bestaat dat er nooit meer zo'n hoog bod op de 24-jarige verdediger komt, waarbij de gedachte naar David Neres uitgaat. Voormalig directeur voetbalzaken Marc Overmars sloeg in de zomer van 2019 een bod van rond de vijftig miljoen euro op de Braziliaan af, die uiteindelijk voor maximaal zestien miljoen euro vertrok.

Martínez eist op zijn beurt dat Huntelaar en Hamstra met Manchester United om de tafel gaan zitten. De zevenvoudig Argentijns international ziet een hereniging met Erik ten Hag wel zitten en geeft daaraan voorkeur ten opzichte van een overstap naar Arsenal, dat eveneens zéér geïnteresseerd is. De Telegraaf weet dat Martínez zijn salaris in Manchester kan verdrievoudigen, waardoor hij mede inzet op een toptransfer. Daarvoor zal Manchester United echter wel met een bedrag van minimaal vijftig miljoen euro vast over de brug moeten komen. Het bod van afgelopen weken bedraagt dan wel vijftig miljoen in totaal, maar een deel daarvan bestaat uit variabelen.

De relatief kleine doch fysiek sterke centrumverdediger kwam in 2019 voor zeven miljoen euro van Defensa y Justicia naar Ajax en ontwikkelde zich met name in zijn tweede seizoen tot onmisbare kracht voor Ten Hag. Met name in zijn debuutseizoen werd er nog met Martínez geëxperimenteerd als defensieve middenvelder, maar toen deze in het hart van de defensie terechtkwam was de puzzel compleet voor zijn voormalige trainer. Ten Hag weet wat voor vlees hij in de kuip heeft en wil daarom ver gaan voor Martínez.