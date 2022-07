Inzaghi komt op eerste persconferentie direct met harde klap voor Onana

Dinsdag, 5 juli 2022 om 20:17 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:38

André Onana zal voorlopig genoegen moeten nemen met een rol als tweede doelman, zo maakt trainer Simone Inzaghi dinsdagavond bekend op de persconferentie. Niet geheel onverwacht moet de van Ajax overgekomen sluitpost Samir Handanovic voor zich dulden in de pikorde. “Handanovic zal starten, want dat heeft hij verdiend met zijn prestaties afgelopen seizoen”, aldus Inzaghi.

Het zag eind afgelopen seizoen nog rooskleurig uit voor Onana. De Kameroener besloot zijn contract bij Ajax niet te verlengen om een dienstverband aan te gaan bij Inter. Daar zou hij eerste doelman worden, mede vanwege het aflopende contract van Handanovic. Laatstgenoemde kreeg van de clubleiding wel een voorstel, maar ging daar in eerste instantie niet mee akkoord. Met een tweede aanbod stemde de Sloveense goalie alsnog in, waarna Inter, volgens La Gazzetta dello Sport, Handanovic zou hebben toegezegd dat hij komend seizoen de nummer één onder de lat is.

Dinsdagavond bevestigt de trainer de eerdere berichtgeving van de roze sportkrant. “Handanovic zal starten, want dat heeft hij verdiend met zijn prestaties afgelopen seizoen. Hij was uitstekend. We weten hoe goed Onana is. Voor Inter is hij de keeper van de toekomst en dit seizoen krijgt hij de kans om te laten zien wat hij kan. Het wordt een ongewoon seizoen, want we hebben twintig wedstrijden in drie maanden en dan stopt de competitie voor vijftig dagen”, aldus de coach, die doelt op het komende WK in Qatar.

Onana koos eerder dit jaar voor een vijfjarig contract bij Inter, dat de doelman transfervrij overneemt van Ajax. De sluitpost verloor zijn basisplaats bij Ajax aan het einde van het seizoen, daar Erik ten Hag voor Maarten Stekelenburg koos. Onana zat in de laatste wedstrijden van Ajax in de Eredivisie niet eens bij de wedstrijdselectie.