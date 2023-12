Internazionale heeft geen kind aan armetierig Udinese en herovert koppositie

Internazionale heeft op zeer eenvoudige wijze de koppositie heroverd in de Serie A. De ploeg van trainer Simone Inzaghi maakte tegen Udinese in de laatste tien minuten voor rust liefst drie doelpunten via Hakan Calhanoglu, Federico Dimarco Marcus Thuram. In de slotfase zorgde Lautaro Martínez voor de 4-0 eindstand. Inter staat nu twee punten los van naaste achtervolger Juventus, terwijl Udinese op plek zestien slechts één punt boven de degradatiestreep staat.

Aan de kant van Inter waren Denzel Dumfries en Stefan de Vrij er niet bij. Beide Nederlanders kampen met spierblessures. Matteo Darmian nam de plek in van Dumfries, terwijl de van een blessure teruggekeerde Alessandro Bastoni de plek van De Vrij innam. Bij Lecce stond voormalig Ajacied Lorenzo Lucca in de punt van de aanval, terwijl Kingsley Ehizibue (ex-PEC Zwolle) kort voor tijd zou invallen.

Inter kwam in de tiende minuut al bijna op voorsprong. Dimarco zette prima voor op Lautaro Martínez, wiens kopbal op de paal belandde. Udinese kon aanvallend vrijwel niets inbrengen en kreeg tien minuten voor rust een penalty tegen. Nehuén Pérez vloerde Martínez, waarna Calhanoglu het buitenkansje benutte: 1-0.

Ook bij de 2-0, die al heel snel na de 1-0 viel, speelde Calhanoglu een belangrijke rol. De Turkse middenvelder legde af op Dimarco, die Udinese-goalie Marco Silvestri verschalkte met een strak schot in de verre hoek.

Op slag van rust was het duel helemaal beslist, voor zover dat nog niet het geval was. Dimarco legde de verdediging van Udinese in de luren en legde af op Henrikh Mkhitaryan. De Armeen gaf scherp voor bij de tweede paal, waar Thuram zich net op tijd meldde om de volgende treffer van de Milanezen te maken: 3-0.

Halverwege de tweede helft dacht Udinese de 3-1 aan te tekenen. Een schot van Sandi Lovric, die kort daarvoor was ingevallen, werd slecht verwerkt door Yann Sommer. De Zwitser zag de rebound voor de voeten van Lucca belanden, die raak schoot. De boomlange spits bevond zich echter in buitenspelpositie: doelpunt afgekeurd.

Het leek er lange tijd niet op dat Inter nog de vierde van de avond zou maken. Het tempo kwam aanzienlijk lager te liggen en i Nerazzurri leken het wel prima te vinden. In de slotfase werd het tempo toch nog wat opgeschroefd en na balverlies van Martín Payero stoomde landgenoot Martínez op richting doel. De Argentijn schoot vanaf een meter of achttien keurig binnen in de verre hoek en noteerde zo zijn veertiende competitietreffer.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Internazionale 15 12 2 1 30 38 2 Juventus 15 11 3 1 14 36 3 AC Milan 15 9 2 4 8 29 4 AS Roma 14 7 3 4 11 24 5 Napoli 15 7 3 5 8 24 6 Fiorentina 14 7 2 5 6 23 7 Atalanta 15 7 2 6 6 23 8 Bologna 14 5 7 2 5 22 9 Lazio 15 6 3 6 0 21 10 Torino 14 5 4 5 -3 19 11 Monza 14 4 6 4 1 18 12 Frosinone 14 5 3 6 -4 18 13 Lecce 14 3 7 4 -3 16 14 Genoa 14 4 3 7 -4 15 15 Sassuolo 14 4 3 7 -5 15 16 Udinese 15 1 9 5 -13 12 17 Empoli 14 3 2 9 -17 11 18 Hellas Verona 15 2 5 8 -9 11 19 Cagliari 14 2 4 8 -13 10 20 Salernitana 14 1 5 8 -18 8

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties