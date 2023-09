‘Grootverdiener’ Inzaghi tekent nieuw miljoenencontract bij Internazionale

Woensdag, 6 september 2023 om 11:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:56

Simone Inzaghi heeft zijn contract bij Internazionale verlengd, zo heeft de trotse koploper van de Serie A bekendgemaakt. De 47-jarige oefenmeester ligt nu tot medio 2025 vast en gaat tot de best betaalde coaches van de Italiaanse competitie behoren. Alleen José Mourinho (AS Roma) en Massimiliano Allegri (Juventus) verdienen meer, weet Corriere dello Sport.

Simone heeft met zijn nieuwe contract erkenning gekregen voor wat hij afgelopen seizoen heeft gepresteerd met zijn ploeg. Inter reikte tot de finale van de Champions League en wist met de Coppa Italia en de Italiaanse Supercup twee prijzen op zijn naam te schrijven. Ook dit seizoen zijn de Nerazzurri voortvarend van start gegaan met negen punten uit de eerste drie duels.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Corriere dello Sport weet woensdag te onthullen dat het salaris van Inzaghi stijgt naar 5,5 miljoen euro netto per seizoen plus bonussen. Daarmee komt hij op de derde plek van best betaalde trainers in de Serie A. Inzaghi moet alleen Mourinho en Allegri voor zich dulden. De coaches van respectievelijk AS Roma en Juventus strijken jaarlijks 7 miljoen euro netto op.

De vierde plek op de ranglijst van best betaalde trainers in de Italiaanse competitie is weggelegd voor Stefano Pioli (AC Milan, 4 miljoen), gevolgd door Rudi Garcia (Napoli, 3 miljoen), Gian Piero Gasperini (Atalanta, 3 miljoen) en Maurizio Sarri (Lazio, 3 miljoen). Inter had als streven om de contractverlenging van Inzaghi af te ronden vóór de Derby van Milaan, die gepland staat voor volgende week zaterdag.