Inter breekt vlak voor het einde van 2023 liefst drie contracten open

Internazionale heeft daags na het teleurstellende gelijkspel tegen Genoa (1-1) de contracten van drie spelers verlengd. Federico Dimarco, Matteo Darmian en Henrikh Mkhitaryan zijn akkoord gegaan met een langer verblijf in de Italiaanse modestad.

De contractverlenging van Dimarco lijkt de grootste slag voor Inter. De linkervleugelverdediger is uitgegroeid tot een absolute sterkhouder bij i Nerazzurri. De 26-jarige linkspoot lag tot medio 2026 vast en heeft daar nu een jaar aan vastgeplakt.

"Ik ben erg blij dat ik mijn contract bij de club van mijn hart heb verlengd", sprak Dimarco. "Ik ben blij omdat het een verlenging is waar de club en ik naartoe hebben gewerkt. Ik ben blij met mijn eigen prestaties, maar de doelen van het team zijn belangrijker."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Dimarco is vanwege zijn uitstekende linkerbeen als opkomende vleugelverdediger een cruciale pion in het systeem van trainer Simone Inzaghi. Dimarco was met drie treffers en vijf assists in alle competities van grote waarde voor de huidige koploper van de Serie A.

De 34-jarige Darmian heeft zijn contract ook met een jaar verlengd. De Italiaan ligt nu tot de zomer van 2025 vast. Darmian is vanwege zijn veelzijdigheid een nuttig wapen voor Inzaghi. De 41-voudig international kan in het 3-5-2-systeem zowel op links als rechts op het middenveld uit de voeten. Daarnaast staat hij ook regelmatig in de driemansdefensie.

Darmian komt de laatste tijd vooral in actie als rechtervleugelverdediger. Dat heeft alles te maken met de blessure bij eerste keus Denzel Dumfries. De Oranje-international ligt er net als collega Stefan de Vrij al sinds 3 december uit met een dijbeenblessure.

Tot slot heeft ook Mkhitaryan zijn verbintenis verlengd. De 34-jarige spelmaker komt dit seizoen zeer geregeld in actie en was in achttien wedstrijden goed voor twee treffers en vijf assists. Doorgaans staat de Armeen centraal op het middenveld met Hakan Calhanoglu en Nicolò Barella.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties