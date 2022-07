Aanvullende eisen Spurs bemoeilijken papierwerk bij transfer Bergwijn

Dinsdag, 5 juli 2022 om 07:37 • Jordi Tomasowa

Ajax en Tottenham Hotspur bereikten maandag een mondeling akkoord over de transfer van Steven Bergwijn naar Ajax, maar volgens De Telegraaf kan witte rook nog weleens op zich laten wachten. Spurs-voorzitter Daniel Levy heeft naast de transfersom van dertig miljoen euro aanvullende eisen, waardoor beide clubs er nog niet in zijn geslaagd om het mondelinge akkoord ook op papier te zetten.

Ajax bereikte mondelinge overeenstemming met Tottenham-directeur Fabio Paratici. De Telegraaf schrijft echter dat voorzitter Levy aanvullende eisen heeft over onder meer de betaaltermijnen van de transfersom en het doorverkooppercentage. De krant weet dat het contact tussen Levy en de beleidsbepalers tot nog toe minimaal is geweest, hetgeen hem zou irriteren. “Het lijkt er sterk op dat alleen Van der Sar als hoogste baas van Ajax de impasse in de deal kan doorbreken door met Levy een akkoord te bereiken over de secundaire voorwaarden”, zo valt er te lezen.

Steven Bergwijn wordt met het gemoeide transferbedrag de duurste speler in de Eredivisie aller tijden. Ajax was al vijf weken op hoofdlijnen akkoord met de aanvaller, maar slaagde er tot zondagavond niet in om ook rond te komen met Tottenham Hotspur. Het is nu wachten tot beide clubs het mondelinge akkoord daadwerkelijk op papier hebben gezet. Ajax dacht eerder al een akkoord te kunnen bereiken over een transfersom van 25 miljoen euro, maar Tottenham wilde vervolgens het onderste uit de kan halen. Bergwijn moet uiteindelijk nu alsnog de overstap naar Ajax maken voor een recordbedrag van dertig miljoen euro.

Dat Bergwijn naar Amsterdam komt is al lang geen verrassing meer. Met de aanstaande verkoop van Sébastien Haller naar Borussia Dortmund heeft de technische leiding van Ajax goedkeuring van de raad van commissarissen en financieel directeur Susan Lenderink om zijn eigen transferrecord te breken (waar dat in januari nog werd geblokkeerd). Het Amsterdamse aankooprecord stond eerder op naam van Haller, die anderhalf jaar geleden voor een bedrag van 22,5 miljoen euro werd overgenomen van West Ham United. Achteraf een werelddeal voor Ajax, dat nu 31 miljoen euro (plus 4 miljoen euro aan vrijwel zeker bonussen) bijschrijft voor de Frans-Ivoriaanse spits.