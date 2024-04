Josip Sutalo zorgt voor verbazing met specifieke actie: ‘Dat is kelderklasse’

Ajax-verdediger Josip Sutalo heeft zichzelf woensdagavond opnieuw geen goede dienst bewezen in het thuisduel met Excelsior (2-2). De analisten in Voetbalpraat spreken met verbazing over een specifieke actie van de 24-jarige Kroaat, die afgelopen zomer voor ruim 20 miljoen euro overkwam van Dinamo Zagreb.

Na afloop van de wedstrijd tussen Ajax en Excelsior werd de volgende blamage uit het toch al rampseizoen van de Amsterdammers uitgebreid besproken. Ook Sutalo moest het daarbij ontgelden. Analisten Karim El Ahmadi, Marciano Vink en Anco Jansen zoomden daarbij vooral in op zijn rol bij het veelbesproken penaltymoment.

Hoewel aanvoerder Steven Bergwijn een rode kaart kreeg voor zijn vergrijp aan de doorgebroken Mimeirhel Benita, vragen de aanwezige analisten van ESPN zich vooral af wat Sutalo tijdens dat moment aan het doen was. Volgens El Ahmadi waren de voorafgaande verdedigende acties aan de penalty van Julian Baas ‘tekenend’ voor het seizoen van Ajax.

“De onderlinge afstanden zijn veel te groot”, concludeert El Ahmadi na het zien van de beelden. “Natuurlijk maakt Bergwijn die fout en moet hij eerder meelopen, maar als je ziet wat Sutalo hier doet... Hij trekt zomaar weer weg uit het centrum, waarom wil je iemand doordekken op een plek waar Hato ook is? Blijf dan gewoon staan, dan kan je misschien nog wat opvangen.”

El Ahmadi is van mening dat Sutalo ook schuldig is aan de rode kaart van Bergwijn. “Zo’n moment kan ook ontstaan door iemand uit het centrum. Op ieder moment wil Sutalo zomaar uitstappen, terwijl je dat soort dingen gewoon moet herkennen. Hij kijkt veel te weinig om zich heen en focust zich alleen maar op zijn eigen man.”

“Dit soort dingen kun je wel voorkomen”, gaat El Ahmadi verder. “Volgens mij heeft Ajax vaker rode kaarten gehad omdat ze te laat zijn en de onderlinge afstanden te groot zijn. Dit was ook weer zo’n moment. Natuurlijk moet Bergwijn scherper zijn, maar een back van Excelsior hoort niet zo makkelijk door het centrum heen te lopen. Het is niet alleen vandaag, maar dit is veel vaker gebeurd.”

Ook Jansen ziet Sutalo regelmatig gekke dingen doen. “Er is geen druk op de bal en toch stapt Sutalo uit om een speler die van eigen helft komt buitenspel te zetten. Kom op, dat is kelderklasse... Ajax straalde niets uit, het was zó slordig.”

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties