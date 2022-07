Ajax gaat Brian Brobbey definitief terughalen van RB Leipzig

Vrijdag, 1 juli 2022 om 21:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:04

Ajax nadert een akkoord met RB Leipzig over Brian Brobbey, zo meldt Fabrizio Romano vrijdagavond. De twintigjarige spits wil zelf dolgraag terugkeren in de Johan Cruijff ArenA en is al persoonlijk akkoord over een terugkeer. Het zal gaan om een definitieve transfer, waarvan de laatste plooien momenteel worden gladgestreken.

Brobbey zal zijn comeback in Amsterdam beschouwen als een droom die uitkomt. De sterke centrumspits verpieterde een half jaar op de bank van RB Leipzig, dat hem vorig jaar transfervrij inlijfde bij Ajax. Brobbey mocht in januari op huurbasis terug naar Amsterdam en maakte het in de Nederlandse hoofdstad meer dan waar. In de Eredivisie produceerde Brobbey zeven goals in elf optredens. Daarvoor gebruikte hij slechts 396 speelminuten: één goal per 57 minuten.

Romano doet geen uitspraken over de mogelijke transfersom. Er hing deze zomer een prijskaartje van liefst achttien miljoen euro om de nek van Brobbey, zo meldde De Telegraaf eerder. Alfred Schreuder zou in de spits van RB Leipzig de ideale aanvalsleider zien om zijn visie voor komend seizoen tot leven te brengen. Daarbij is de oefenmeester op zoek naar een ander type dan Sébastien Haller, van wie geacht wordt dat hij zijn prestaties van afgelopen seizoen niet meer gaat toppen. De topscorer van afgelopen Eredivisie-seizoen gaat voor 31 miljoen euro vast en 4 miljoen aan nagenoeg zekere bonussen vertrekken naar Borussia Dortmund.

Met Brobbey weet Ajax het tweede van zijn drie topdoelwitten binnen te halen. Owen Wijndal mag zich namelijk eveneens bijna speler van Ajax noemen. De Telegraaf meldde donderdag op basis van bronnen rondom de Amsterdamse club dat er met AZ een akkoord is bereikt over een transfersom van tien miljoen euro voor de linksback. Ajax is daarnaast in vergevorderde onderhandelingen met Tottenham Hotspur over Steven Bergwijn. De vleugelspits zou voor 25 miljoen euro kunnen overkomen, maar Everton probeert er op het laatste moment nog tussen te komen. The Toffees hebben volgens De Telegraaf een beter contractvoorstel gedaan dan Ajax, maar Bergwijn neigt nog altijd naar de Amsterdammers.