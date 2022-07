Malacia bereikt akkoord en maakt droomtransfer naar Manchester United

Vrijdag, 1 juli 2022 om 19:31 • Laatste update: 19:33

Tyrell Malacia wordt speler van Manchester United. Volgens Fabrizio Romano is de deal rond en zal de linksback spoedig zijn contract op Old Trafford gaan ondertekenen. Feyenoord gaat tenminste vijftien miljoen euro overhouden aan zijn eigen jeugdproduct en dat bedrag kan in de toekomst nog oplopen met twee miljoen euro.

Lang leek het erop dat Malacia voor eenzelfde bedrag naar het Olympique Lyon van trainer Peter Bosz zou gaan verkassen, maar United kaapte de deal in de afgelopen week en heeft volgens Romano nu definitief beet. Zijn kenmerkende 'here we go' betekent dat Malacia op zeker naar Old Trafford vertrekt en de eerste aanwinst wordt van Erik ten Hag als trainer van The Mancunians. Feyenoord zal vijftien miljoen euro ontvangen voor de verdediger en dat bedrag kan middels bonussen nog oplopen tot zeventien miljoen euro.

De linksback is ook op persoonlijke voorwaarden akkoord met United, een punt waarop de deal met Lyon juist afketste. Algemeen directeur Vincent Ponsot liet al weten dat de eisen van het kamp-Malacia volgens hem onrealistisch waren. "We krijgen soms verzoeken, maar zo zit de voetballerij nou eenmaal in elkaar, die we niet kunnen accepteren. Soms zorgt dat ervoor dat transfers niet door kunnen gaan."

Bij United zal Malacia de eerste aanwinst zijn van Ten Hag, die nu zal proberen om de transfer van Frenkie de Jong ook definitief te maken. Er wordt al tijden onderhandeld met Barcelona over een overstap van de spelmaker uit Arkel, die bij Ajax zeer succesvol met Ten Hag samenwerkte. In Manchester moet het dus tot een hereniging tussen de twee komen. Volgens de BBC en Sky Sports is er al een akkoord tussen United en Barça en zal een bevestiging vanuit de clubs dus niet lang meer op zich laten wachten.

Het vertrek van Malacia wordt door Feyenoord waarschijnlijk opgevangen door Ian Maatsen. Het Algemeen Dagblad schrijft dat de twintigjarige back van Chelsea via een huurconstructie naar Rotterdam-Zuid zal komen en dat het daarnaast hoopt om een koopoptie in de deal op te nemen. Maatsen debuteerde in 2019 onder toenmalig manager Frank Lampard in het eerste elftal van The Blues. Dat is tot dusver nog steeds zijn enige optreden voor de hoofdmacht van Chelsea, dat hem vorig seizoen uitleende aan stadgenoot Charlton Athletic.