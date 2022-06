Man United werkt aan snelle deal en nadert akkoord met Malacia

Woensdag, 29 juni 2022 om 12:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:30

Tyrell Malacia gaat zijn carrière vervolgen bij Manchester United. De linkervleugelverdediger is momenteel in Engeland om de deal af te ronden. Voetbal International schrijft dat alle betrokken partijen een akkoord naderen en de deal snel beklonken wordt. Feyenoord kwam maandagavond al tot een akkoord met United. Naar verluidt bedraagt de transfersom vijftien miljoen euro plus twee miljoen euro aan bonussen. Malacia wordt de eerste aanwinst van manager Erik ten Hag.

Lange tijd leek Frenkie de Jong de eerste United-aanwinst te worden, totdat de Engelse topclub Malacia voor de neus van Olympique Lyon wegkaapte. De 22-jarige linksback speelde afgelopen seizoen 49 officiële wedstrijden bij de Rotterdammers en is na 135 duels in totaal ondanks zijn jonge leeftijd inmiddels een ervaren kracht te noemen bij Feyenoord. De felle linkervleugelverdediger is daarnaast een vaste waarde in de selectie van het Nederlands elftal, al heeft hij daar doorgaans Daley Blind nog voor zich.

Volgens Martijn Krabbendam van Voetbal International stevent United af op 'een snel akkoord'. Alleen Malacia en zijn zaakwaarnemer Ali Dursun moeten er nog uit zien te komen met United, waarna een meerjarig contract in het verschiet ligt voor de Oranje-international. De move van de Engelse topclub is verrassend, nadat lokale media meldden dat David Raum van TSG Hoffenheim in eerste instantie de voorkeur van Ten Hag genoot boven de back van Feyenoord. Desondanks zou Ten Hag er bij de clubleiding op hebben aangedrongen om voor Malacia te gaan.

Feyenoord gaat op zijn beurt Ian Maatsen aantrekken als vervanger van Malacia. De twintigjarige linksback van Chelsea komt via een huurconstructie naar Feyenoord, dat daarnaast probeert om een koopoptie te bedingen. Het is nog onduidelijk wat de stand van zaken omtrent die optie is. In 2019 maakte Maatsen onder toenmalig manager Frank Lampard zijn debuut voor de Londenaren in de League Cup tegen Grimsby Town (7-1 winst). Het was tot nog toe zijn enige optreden in de hoofdmacht van Chelsea, dat hem vorig seizoen uitleende aan Charlton Athletic.