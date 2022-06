‘AZ geeft hoogste bedrag in 15 jaar uit aan Odgaard én Ezequiel Bullaude’

Woensdag, 22 juni 2022 om 21:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:13

AZ wil met Jens Odgaard een nieuwe aanval op de top drie openen, zo weet onder meer De Telegraaf. De club tast voor Alkmaarse begrippen ongekend diep in de buidel en gaat de spits van Sassuolo, die afgelopen seizoen verhuurd was aan RKC Waalwijk, voor zijn hoogste transfersom in vijftien jaar tijd binnenhalen: naar verluidt 4,5 miljoen euro. AZ heeft de smaak te pakken en wil voor datzelfde bedrag ook Ezequiel Bullaude, een 21-jarige Argentijnse middenvelder, inlijven, zo wordt gemeld door TyC Sports.

De 23-jarige Odgaard maakte afgelopen seizoen grote indruk in de Eredivisie, door voor RKC in dertig competitieduels acht goals en zes assists te produceren. De technicus wordt door Sassuolo al jaren op huurbasis weggestuurd en mag gezien zijn volgend jaar aflopende contract nu definitief vertrekken. Dinsdag pakte technisch directeur Max Huiberts het vliegtuig naar Milaan om de Deense aanvaller definitief in te lijven. Huiberts nam daarvoor 'een opvallend grote zak geld' mee naar Italië, weet De Telegraaf. Sinds het afscheid van voorzitter Dirk Scheringa hanteerde AZ een uitgavelimiet van rond de drie miljoen euro per speler, maar de Alkmaarders zijn bereid een gat te slaan in het zelfopgelegde plafond.

Ezequiel Bullaude (links) in duel met Gustavo Gómez (Palmeiras).

Met een bedrag van 4,5 miljoen euro zou Odgaard de vijfde duurste AZ-speler aller tijden worden. Het is vijftien jaar geleden dat de Noord-Hollanders een dergelijk bedrag spendeerden. In de zomer van 2007 verklaarde AZ de oorlog aan de traditionele top drie door Mounir El Hamdaoui (zeven miljoen euro), Graziano Pellè (zes miljoen euro) én Ari (vijf miljoen euro) in te lijven. Een jaar daarvoor was Moussa Dembélé (vijf miljoen euro) al binnengehaald. Vijftien à zestien jaar later staan die vier spelers nog altijd bovenaan de lijst met duurste AZ-spelers.

AZ beschikt door de zeer lucratieve verkopen van Calvin Stengs (vijftien miljoen euro aan OGC Nice), Myron Boadu (zeventien miljoen euro aan AS Monaco) en Teun Koopmeiners (veertien miljoen euro aan Atalanta) van vorig jaar zomer over een zeer goed gevulde oorlogskas (net als in de tijd van Scheringa). Waar de club vorig jaar besloot de hand redelijk op de knip te houden, moeten de euro's deze zomer rollen.

Naast Odgaard wordt volgens TyC Sports dus liefst 4,5 miljoen euro besteed aan Bullaude, die bijna eigendom van AZ zou zijn. De jonge aanvallende middenvelder van Godoy Cruz moet de ploeg van Pascal Jansen van een creatieve impuls voorzien. Ballaude is gewild, want ook PSV en Valencia worden rond zijn persoon genoemd. De Argentijn bevestigde vorige week publiekelijk de belangstelling van AZ en sprak de hoop uit dat zijn transfer naar Alkmaar snel zou worden afgerond. Ballaude speelde tot nu toe 81 duels (18 goals en 5 assists) voor Godoy Cruz, dat uitkomt op het hoogste Argentijnse niveau.