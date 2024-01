AZ incasseert miljoenen voor Odgaard en wil toptalent nu al binnenhalen

Jens Odgaard heeft waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor AZ gespeeld. Voetbal International meldt dinsdag namelijk dat de spits op weg is naar Bologna. De Alkmaarders willen het tussentijdse vertrek van Odgaard opvangen met de komst van Lequincio Zeefuik, die een sterk seizoen doormaakt bij FC Volendam.

AZ en Bologna praten momenteel over een huurdeal met een optie tot koop. De verwachting is dat de transfersom uitkomt op vijf miljoen euro. Odgaard, die in Alkmaar vastligt tot medio 2027, wil graag naar de Serie A-club verhuizen. De medische keuring wordt op korte termijn ingepland.

Odgaard werd anderhalf jaar geleden door AZ overgenomen van Sassuolo en de teller van de Deense spits staat op 14 goals in 71 wedstrijden. De 24-jarige aanvaller speelde eerder in Nederland voor RKC Waalwijk en sc Heerenveen.

La Gazzetta dello Sport meldde afgelopen weekeinde al dat Odgaard op de radar van Bologna was verschenen. De Italianen dachten aan een huurconstructie waarbij Sydney van Hooijdonk in een ruildeal moet worden betrokken.

Inmiddels is echter duidelijk dat Van Hooijdonk voor een overstap richting Norwich City staat. De club uit de Championship en Bologna, waar de 23-jarige Bredanaar onder contract staat tot de zomer van 2025, naderen een akkoord over een huurdeal met een optie tot koop die ‘zeer waarschijnlijk gelicht gaat worden’.

Zeefuik

Door het naderende vertrek van Odgaard wil AZ Zeefuik nu al naar Alkmaar halen, en niet pas in de zomer, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. In dat geval houdt Volendam nog iets over aan het vertrek van de negentienjarige spits, die over een aflopend contract beschikt.

Zeefuik werd onlangs met lof overladen in Vandaag Inside. "Ik heb die jongen twee goals zien maken, zo maakt Pepi ze niet", aldus René van der Gijp. "Die kopbal tegen Heracles, hoe hij die bal in de kruising kopt, ongelooflijk. Dat ventje is negentien jaar, kom op man."

"Jij vindt dit een groot talent?", vroeg presentator Wilfred Genee bevestigend. "Ja, tuurlijk man." Ook Valentijn Driessen, eveneens te gast in de talkshow, is onder de indruk van Zeefuik. "Die jongen doet heel veel onverwachte dingen."

