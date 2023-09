Complete leegloop dreigt: Bologna gaat voor hattrick aan AZ-spelers

Vrijdag, 1 september 2023 om 07:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:09

Bologna hoopt op Deadline Day voor de derde keer toe te slaan bij AZ, zo meldt Gianluca Di Marzio. Volgens de Italiaanse transferjournalist heeft de Serie A-club de gesprekken gestart over een transfer van Jens Odgaard. Eerder deze zomer wist Bologna zich al te verzekeren van de komst van Sam Beukema en Jesper Karlsson. Beiden hebben inmiddels hun debuut gemaakt.

Even leek het erop dat Bologna na de transfer van Karlsson was uitgewinkeld in Nederland. De Italianen zijn echter nog op zoek naar een kwaliteitsimpuls voor de aanval en hebben hun pijlen gericht op de komst van Odgaard, weet Di Marzio. Beide clubs zouden in gesprek zijn om een overgang te bespreken. Het is niet bekend aan welk bedrag AZ zit te denken. Odgaard heeft volgens Transfermarkt een waarde van 6 miljoen euro.

De Deen zou niet de eerste zijn die deze zomer de deur van het AFAS Stadion achter zich dichttrekt. Technisch directeur Max Huiberts liet de kassa al flink rinkelen met de verkoop van Tijjani Reijnders (naar AC Milan voor 19 miljoen euro), Milos Kerkez (naar Bournemouth voor 18 miljoen euro), Karlsson en Beukema (naar Bologna voor respectievelijk 11 en 9 miljoen euro). De totale inkomsten komen daarmee uit op een slordige 60 miljoen.

Odgaard doorliep de jeugdopleiding in zijn geboorteland bij Lyngby BK, waar hij tevens zijn debuut maakte in het betaalde voetbal. Via Internazionale en Sassuolo belandde hij in 2019 voor het eerst in Nederland bij sc Heerenveen. Na vervolgens ook door Sassuolo te zijn verhuurd aan RKC Waalwijk, maakte hij vorig jaar definitief de overstap naar AZ. Voor de Alkmaarders kwam hij tot dusver 49 keer in actie, waarin hij 12 keer scoorde en 6 assists afleverde.