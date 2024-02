Man die Eredivisie deze winter verliet maakt meteen indruk: ‘Fans zijn verliefd’

Jens Odgaard heeft zich snel geliefd gemaakt bij de fans van Bologna. De aanvaller, die deze winter de overstap maakte van AZ, was zondag bij zijn debuut meteen trefzeker. Een andere oude bekende, Sydney van Hooijdonk, moet het juist ontgelden.

Odgaard mocht zondag in de thuiswedstrijd tegen Lecce (4-0 winst) een half uur meedoen. De Deen kwam binnen de lijnen voor Joshua Zirkzee, die niet op het scorebord terechtkwam. Sam Beukema had Bologna in de vijfde minuut al op voorsprong gezet.

"Odgaard lijkt effectiever dan Van Hooijdonk en stimuleert Zirkzee", schrijft Corriere dello Sport. "De Bologna-fans zijn zelfs al verliefd op hem. Zirkzee daarentegen verliet met een verdrietig gezicht het veld."

Voor Zirkzee zijn het sowieso onzekere tijden, daar Bologna deze winter in de persoon van Santiago Castro een nieuw spits aantrok voor 12 miljoen euro. Verwacht wordt dat hij snel aansluit bij de groep.

"Zirkzee kent een geweldig seizoen", reageerde trainer Thiago Motta zondag. "Hij was niet blij dat hij van het veld moest, maar er zijn ook anderen die het verdienen om te spelen. De concurrentie van Odgaard, die hard traint, is goed voor hem."

Verschil met Van Hooijdonk

ziet een duidelijk verschil tussen Odgaard en Van Hooijdonk. Laatstgenoemde koos deze winter eieren voor zijn geld en komt de tweede seizoenshelft op huurbasis uit voor Norwich City.

"Wie zich nog afvroeg waarom Van Hooijdonk geen kansen krijgt bij Bologna, kreeg daar het antwoord. Odgaard heeft meer snelheid en weet doelpunten te maken. Van Hooijdonk is dat waarschijnlijk verleerd."

Motta verwacht veel van Odgaard. "Hij wil hem zien spelen om hem later wellicht te laten starten. Het is alleen lastig om dat consequent te doen. Zirkzee is de grote man. Odgaard is op dit moment hooguit een goede back-up."

Reactie Odgaard

Odgaard toonde zich content met zijn debuut. "Het was voor mij een fantastisch debuut", aldus de Deen. "Ik ben blij met het doelpunt en dat ik het met de fans heb kunnen vieren. Ik ben pas een week in Bologna, maar ik voel me nu al onderdeel van deze fantastische groep."

"De spelers, staf en alle andere mensen binnen de club hebben mij meteen het gevoel gegeven dat ik onderdeel ben van het team. Deze groep is speciaal."

