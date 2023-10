Maakt Vangelis Pavlidis er zeven op een rij van tegen Fortuna Sittard?

Zondag, 1 oktober 2023 om 11:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:18

AZ wil in het spoor blijven van koploper PSV en azen daarom op winst thuis tegen Fortuna Sittard. De Limburgers, bezig aan een sterk seizoen in de Eredivisie, komen zondag op bezoek in het AFAS Stadion. Bij AZ zijn de meeste ogen uiteraard gericht op Vangelis Pavlidis, die wekelijks het net weet te vinden voor de formatie van trainer Pascal Jansen.

Pavlidis wist in de eerste zes speelronden in de Eredivisie van deze jaargang telkens minstens een keer te scoren. De teller van de Griekse spits in Nederlandse dienst staat inmiddels op acht doelpunten. Alleen Feyenoord-spits Santiago Giménez (tien treffers) deed het tot dusver nóg beter dan de uitblinkende Pavlidis, die afgelopen seizoen zowel thuis als uit wist te scoren tegen de tegenstander van zondagmiddag.

