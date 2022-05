Feyenoord wacht mogelijk dubbele tegenvaller: tweetal lijkt onhoudbaar

Donderdag, 19 mei 2022 om 08:37 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:40

De kans lijkt klein dat Feyenoord na dit seizoen nog kan beschikken over Cyriel Dessers en Reiss Nelson, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Dessers wordt gehuurd van KRC Genk, terwijl Nelson onder contract staat bij Arsenal. De definitieve komst van de Belgische spits wordt ondanks een optie tot koop van vier miljoen euro steeds lastiger door zijn indrukwekkende statistieken in de Conference League en de daarmee gewekte interesse van andere clubs.

Technisch directeur Frank Arnesen gaf woensdag al tegenover Voetbal International aan dat het definitief binnenhalen van Dessers meer behelst voor Feyenoord dan alleen het afgesproken optiebedrag van vier miljoen euro op tafel leggen. In gesprek met het Algemeen Dagblad spreekt Arnesen gelijke woorden. “Dessers leek afgelopen zomer op huurbasis van Genk naar Leganes te gaan. Pas op het allerlaatste moment ketste die deal af en toen kwamen wij nog in beeld. We bedongen kort voor de deadline nog een afkoopsom, maar om de contractvoorwaarden met de speler zelf af te kaarten, daar was geen tijd meer voor”, aldus Arnesen.

Dessers was dit seizoen namens Feyenoord in veertig officiële duels goed voor twintig goals en zeven assists. Vooral in de Conference League weet de 27-jarige spits indruk te maken. Met tien treffers is Dessers topschutter in het Europese toernooi, en dat aantal kan hij tijdens de finale tegen AS Roma op 25 mei nog verder opvoeren. Door zijn scorend vermogen heeft de Belg inmiddels de interesse gewekt van clubs uit de grote competities, waardoor het voor Feyenoord lastig wordt om Dessers een lucratief contract voor te schotelen. “Aan de optie lichten heb ik dan ook niets als ik er met de speler zelf niet uit zou kunnen komen”, zegt Arnesen.

Feyenoord hoopt ook nog steeds langer te kunnen beschikken over Arsenal-huurling Reiss Nelson. De 22-jarige aanvaller werd in de zomerse transferperiode op de valreep gehuurd van Arsenal, nadat het binnenhalen van Amad Diallo (Manchester United) was misgelopen. De Engelsman had moeite zijn draai te vinden in Rotterdam en moest lange tijd Alireza Jahanbakhsh voor zich duiden in de basiself. Sinds maart kan Nelson echter steevast rekenen op een plek in de opstelling van trainer Arne Slot. Vooral qua assists is de teller van de rechtsbuiten flink op gaan lopen: sinds half maart kon hij er liefst zeven bijschrijven over alle competities. Arnesen gelooft alleen niet dat Nelson het komende seizoen ook nog in De Kuip te bewonderen is. “In een laatste contractjaar verhuurt Arsenal geen spelers meer”, zegt Arnesen. “Nelson behouden, dat is voor ons bijna onmogelijk.”