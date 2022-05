Woeste Schmidt maakt optelsom: ‘Dan staat PSV bovenaan en Ajax tweede’

Zondag, 8 mei 2022 om 19:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:19

Roger Schmidt verscheen zondagavond begrijpelijkerwijs furieus voor de camera van ESPN. De trainer van PSV neemt het Serdar Gözübüyük zéér kwalijk dat de scheidsrechter na het geven van de beslissende penalty tegen Feyenoord (2-2) niet zelf de beelden ging bekijken. Schmidt roept een ander zeer discutabel moment - eerder dit seizoen met de bal wel of niet over de lijn van Daley Blind - in herinnering. "Als je die punten erbij telt stonden wij bovenaan", stelt Schmidt tegenover Hans Kraay junior.

Ondanks zijn merkbare woede voerde Schmidt kalm het woord. "Het was een hele goede voetbalwedstrijd, aan het eind beslist door de scheidsrechter", aldus de coach, die niet meer met Gözübüyük sprak. "Nee, het was niet mogelijk om contact te krijgen met de scheidsrechter. Het is ook niet nodig. Er zijn nu zes officials betrokken bij het leiden van een wedstrijd en ze zijn niet in staat om in minuut 94 in een bepalende wedstrijd de juiste beslissing te nemen. Dat is ongelooflijk voor mij."

?? Roger Schmidt heeft geen goed woord over voor de arbitrage.



"Dat zij niet in staat zijn om een goede beslissing te nemen, dat kan ik niet geloven"#feypsv #deontknoping pic.twitter.com/ztOwx2O5wG — ESPN NL (@ESPNnl) May 8, 2022

Kraay junior vist naar een quote en vraagt of het 'een schandaal' is. Schmidt: "We hadden eerder tegen Ajax een ongelooflijke beslissing bij het tweede doelpunt", doelend op de 1-2 van Noussair Mazraoui, die tot stand kwam nadat Blind de bal wel of niet over de lijn had laten lopen. De arbitrage besliste ook toen in het nadeel van PSV en Ajax won in het Philips Stadion. "Als je die punten erbij telt, dan hadden wij bovenaan gestaan en Ajax tweede. Fouten gebeuren, dat is normaal, maar er is een videoscheidsrechter... want de VAR weet duidelijk niet wat een handsbal is en wat niet. Als je dan niet zelf even gaat kijken aan de zijlijn, wetende dat het in de laatste minuut van de wedstrijd het hele seizoen zal beslissen... Dan kan ik dat niet begrijpen."

Schmidt verwijt zijn eigen ploeg niets. "We hebben een topwedstrijd gespeeld, zeker in de eerste helft. We controleerden het helemaal, we hadden meer dan twee goals kunnen maken. We moesten er in de tweede helft hard voor knokken, zij hadden ook duidelijk meer opties vanaf de bank. Maar uiteindelijk was het goed genoeg voor de overwinning. Het was zonder die fout een duidelijke zege voor ons, dus ik ben enorm trots op mijn team."