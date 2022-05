Guardiola blijft galant na horrorslot; lofzang voor Real vanuit opvallende hoek

Josep Guardiola heeft zich na afloop van de horroreliminatie in de Champions League sportief uitgelaten over tegenstander Real Madrid. Alhoewel de manager van Manchester City zijn team de gehele wedstrijd zag domineren, prees hij de 'ervaren' Madrilenen voor de veerkracht in de slotfase, waarin deze met 3-1 aan het langste eind trokken. Spaanse media spreken van een 'Bernabéusyndroom', al vindt een speler van aartsrivaal Barcelona dat Real tekortdoen.

Tot de slotminuut in het Santiago Bernabéu stond City met 0-1 voor dankzij een doelpunt van Riyad Mahrez. Rodrygo draaide het echter compleet om met een dubbelslag binnen twee minuten. Gegeven de 4-3 uitslag in het heenduel in Manchester betekende dat verlengen. Karim Benzema liet het thuisstadion in de 95ste minuut ontploffen door de 3-1 binnen te schieten uit een strafschop. Real wist die voorsprong tot en met het laatste fluitsignaal vast te houden, waardoor de Champions League-droom van City wederom in rook opging.

Het was de zesde verloren halve finale in het miljardenbal voor Guardiola - een record dat hij deelt met José Mourinho - maar desondanks bleef de Spanjaard sportief. "We waren briljant, het einde daargelaten. Maar uiteindelijk gaat het om wie er meer scoort en zij hebben dat één keer meer gedaan." Guardiola denkt dat 'het psychologische voordeel' een grote rol heeft gespeeld in de 'remontada' van de Koninklijke. "De spelers van Real Madrid hebben dit eerder meegemaakt. Wij niet."

Ancelotti, die voor een recordaantal van vijf keer tot de eindstrijd van de Champions League reikte, kan het mentale profijt beamen. "De wedstrijd was bijna beslist", oordeelt de Italiaan, "maar we wisten de laatste energie die we hadden te vinden. Toen we gelijkmaakten, hadden we een psychologisch voordeel in de extra tijd." De 62-jarige oefenmeester onthult bovendien dat hij al stiekem rekening had gehouden met een dergelijk scenario: "We lieten de spelers een video zien van alle comebacks die we gemaakt hadden dit seizoen. Het waren er acht. De video eindigde met 'NOG ÉÉN TE GAAN' en nu is dat ons gelukt."

Terwijl Sport rept van een 'Bernabéusyndroom' - Real wist onder meer door sensationele comebacks tegen PSG en Chelsea in respectievelijk de achtste en kwartfinales zo ver in de Champions League te reiken - vindt Dani Alves dat dat los Blancos tekortdoet. "Voetbalvrienden", schrijft de rechtsback van aartsrivaal Barcelona op Instagram. "Net als in het leven is er niet iets zoals geluk in het voetbal. Of je domineert de wedstrijd of de wedstrijd domineert jou. Ah, wat zou voetbal zijn zonder de Brazilianen!", bewierookt Alves zijn landgenoot Rodrygo tot slot.