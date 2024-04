Arsenal en Manchester City gaan ook op de transfermarkt tegen elkaar strijden

Bruno Guimarães staat hoog op het wensenlijstje bij zowel Arsenal als Manchester City, zo meldt The Telegraph. De Engelse kwaliteitskrant verwacht eenzelfde strijd als afgelopen zomer om Declan Rice is gestreden. De 26-jarige Bruno Guimarães ligt bij Newcastle United nog tot medio 2028 vast.

Afgelopen zomer deden the Gunners en the Citizens er alles aan om Rice te contracteren. Arsenal nam de Engelse controleur uiteindelijk voor ruim 115 miljoen euro over, waardoor manager Mikel Arteta als winnaar uit de strijd kwam.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Bruno Guimarães is al langere tijd van grote waarde bij Newcastle United.

Nu heeft Arteta opnieuw zijn oog laten vallen op een speler die ook Manchester City-manager Josep Guardiola aan zijn selectie wil toevoegen. De Spanjaarden zijn zeer gecharmeerd van Bruno Guimarães, die ook belangstelling geniet van Paris Saint-Germain. De twintigvoudig international van Brazilie is volgens Transfermarkt 85 miljoen euro waard.

Volgens The Telegraph heeft Bruno Guimarães een afkoopclausule van 100 miljoen euro in zijn contract staan, al valt de prijs wellicht nog te drukken. De rechtspoot kan Newcastle United in ieder geval behoorlijk wat winst opleveren, daar hij in januari 2022 voor ruim 42 miljoen euro overkwam van Olympique Lyon.

Arsenal wil Bruno Guimarães halen omdat de toekomst van Jorginho en Thomas Partey onzeker is. Eerstgenoemde loopt na dit seizoen uit zijn contract, al kan hij nog akkoord gaan met een verlenging van zijn verbintenis. Partey, die dit seizoen worstelt met zijn fitheid, staat mogelijk voor een lucratieve transfer.

Manchester City volgt niet alleen Bruno Guimarães op de voet. Ook zijn boezemvriend Lucas Paquetá is nog altijd in beeld in het Etihad Stadium. West Ham United-middenvelder Paquetá wordt echter meer gezien als een mogelijke opvolger van Bernardo Silva, mocht de Portugees nog vertrekken uit Manchester.

Sinds zijn komst naar Newcastle speelde Bruno Guimarães al 101 wedstrijden in het shirt van the Magpies. Daarin was de Braziliaan goed voor 14 doelpunten en 14 assists. Bij zowel Arsenal als Manchester City kan hij zich voegen bij een aantal teamgenoten van a Seleção.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties