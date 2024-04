Guardiola wordt driftig: ‘Dit is onacceptabel, het gaat veel te ver’

Pep Guardiola heeft zijn ongenoegen geuit over het overvolle programma van de Engelse clubs. De manager van Manchester City speelde midweeks met zijn ploeg de kwartfinale van de Champions League en mocht zaterdag opnieuw aan de bak.

City moest woensdagavond tot het uiterste gaan om Real Madrid te elimineren en had door de verlenging en strafschoppen minder tijd om te herstellen voor de halve finale van de FA Cup tegen Chelsea.

Ondanks dat daar weinig van te merken was zaterdagavond - City speelde energiek en won met 1-0 van de Londenaren - uitte Guardiola na afloop kritiek op het overvolle speelschema. "Dit is echt onacceptabel. Voor de gezondheid van de spelers is dit echt niet normaal", zei hij bij de BBC.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Woensdag speelden we nog 120 minuten en was er veel emotie na afloop", ging Guardiola verder. "Ik weet dat de FA Cup belangrijk is in dit land, maar men moet ook aan de gezondheid van de spelers denken. Ik kan niet begrijpen hoe mijn spelers dit vandaag overleefd hebben."

Guardiola had graag gezien dat de wedstrijd van City op zondag werd afgewerkt en de andere halve finale, tussen Manchester United en Coventry City, op zaterdag. Beide duels worden afgewerkt op Wembley.

"Ik ben hier veel mee bezig", erkende Guardiola. "Twee jaar geleden speelden we op woensdag tegen Dortmund en op zaterdag tegen Liverpool. Bij rust stonden we met 3-0 achter, ze maakten gehakt van ons."

Guardiola ziet zijn spelers worstelen. "Mentaal is het zó moeilijk om te herstellen... We houden van voetbal, maar dit gaat veel te ver. Maar we gaan onze titel verdedigen. We zullen er straks weer staan."

City en Chelsea maakten er zaterdag een uiterst vermakelijke halve finale van, met kansen over en weer. Tien minuten voor tijd was het uitgerekend Bernardo Silva die the Citizens de finaleplek bezorgde. De Portugees was tegen Real nog de schlemiel met een afgrijselijke strafschop.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties