Pak 50x je inzet als Manchester City zondag wint van Nottingham Forest!

Manchester City vervolgt de jacht op de Engelse landstitel zondag met een uitwedstrijd tegen degradatiekandidaat Nottingham Forest. Pakken the Citizens weer drie punten, of gaat Forest stunten? Win vijftig keer je inzet bij winst van Manchester City op Nottingham Forest. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken.

Manchester City had donderdagavond geen kind aan Brighton & Hove Albion, dat met maar liefst 0-4 werd verslagen. De ploeg van manager Josep Guardiola staat hierdoor slechts een punt achter koploper Arsenal en heeft ook nog eens een wedstrijd tegoed. De titelkoorts stijgt hierdoor in het Etihad Stadium.

Wint Manchester City ook van Nottingham Forest? Win vijftig keer je inzet bij winst van Manchester City. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken!

Nottingham Forest staat slechts een punt boven de degradatiestreep en moet dus over de schouder blijven kijken. De generale was ook niet geweldig, want vorige week werd met 2-0 verloren van concurrent Everton. Met nog vier duels voor de boeg moet Forest dus alle zeilen bijzetten om degradatie af te wenden.

Wint Manchester City van Nottingham Forest? Profiteer van de UniBoost!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Nottingham Forest - Manchester City Winst Nottingham Forest Gelijkspel Winst Manchester City Stem Nottingham Forest - Manchester City Winst Nottingham Forest 50% Gelijkspel 0% Winst Manchester City 50% Totaal aantal stemmen: 2 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties