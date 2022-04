De Telegraaf: Ajax informeert bij Club Brugge naar Alfred Schreuder

Dinsdag, 19 april 2022 om 14:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:09

Ajax heeft zich bij Club Brugge gemeld voor Alfred Schreuder, meldt De Telegraaf. De Amsterdammers zijn op zoek naar een opvolger voor de naar Manchester United vertrekkende Erik ten Hag en hebben in België geïnformeerd naar de situatie van Schreuder. Volgens het dagblad staat de 49-jarige oefenmeester 'hoog op het lijstje van de Ajax-leiding'. Schreuder heeft nog een contract tot volgend jaar zomer, maar kan voor anderhalf miljoen euro worden losgeweekt.

Dat de naam van Schreuder opduikt bij Ajax is enigszins verrassend te noemen, daar de voormalig trainer van FC Twente en TSG Hoffenheim pas een paar maanden in dienst is bij Brugge. Anderzijds werkte hij al eens als assistent bij Ajax. De andere ogenschijnlijke droomkandidaten, Peter Bosz en Arne Slot, lijken om uiteenlopende redenen niet haalbaar. Bosz wordt voorlopig aan zijn contract gehouden bij Olympique Lyon, terwijl een overstap van Slot niet in de lijn der verwachtingen ligt sinds de uiterst pikante overstap van Steven Berghuis.

Schreuder werkte als assistent-trainer bij Vitesse en FC Twente, alvorens hij bij de Enschedeërs als hoofdtrainer aan de slag ging. Dat werd geen onverdeeld succes, daar hij na vier wedstrijden in het seizoen 2015/16 slechts één punt had verzameld en door de clublelding op straat werd gezet. Een paar maanden later, in oktober 2015, werd hij aangesteld als assistent-trainer van Huub Stevens bij Hoffenheim. Na diens ontslag bleef Schreuder aan bij de club als assistent van Julian Nagelsmann. In 2018 bereikte Schreuder overeenstemming met Ajax om als assistent van Ten Hag te dienen.

Na het vertrek van Nagelsmann bij Hoffenheim werd Schreuder teruggehaald naar Duitsland. De oefenmeester tekende voor drie jaar, maar werd in juni 2020 op straat gezet na aanhoudende tegenvallende resultaten. Hij ging vervolgens met Ronald Koeman mee naar Barcelona. Beiden tekenden voor twee jaar met een ontsnappingsclausule. Ook Nagelsmann zag Schreuder graag komen als assistent bij Bayern München, maar kreeg nul op rekest. Na een teleurstellende periode bij Barcelona begon Schreuder in januari aan zijn derde klus als hoofdtrainer, toen hij werd aangesteld door Brugge als opvolger van Philippe Clement.

In België is Schreuder goed begonnen. Brugge eindigde als tweede in de reguliere competitie en begint met drie punten achterstand aan de play-offs. De laatste acht competitiewedstrijden wist hij allemaal in winst om te zetten. Club Brugge-watcher Niels Poissonnier van Het Laatste Nieuws noemde Schreuder in gesprek met Voetbalzone 'een geheime informant', daar hij de club voor zijn komst al verschillende keren van advies voorzag. Onder meer Noa Lang kon rekenen op een lovende referentie van de Ajax-kandidaat. Ook voor informatie over Álex Collado klopte de clublelding van Brugge aan bij Schreuder.