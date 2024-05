Liverpool-ster verwijdert plots alle clubgerelateerde foto's van Instagram

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Darwin Núñez, die alle foto's van Liverpool van zijn Instagram-account heeft gehaald.

Darwin Núñez heeft de geruchten over een vertrek bij Liverpool gevoed. Engelse media hebben namelijk geconstateerd dat de spits alle clubgerelateerde foto's van zijn Instagram heeft verwijderd. Een subtiele hint?

De Uruguayaan kent een wisselvallig seizoen en krijgt veel kritiek te verduren op zijn spel. De laatste keer dat hij het net wist te vinden was een maand geleden, in de thuiswedstrijd tegen degradant Sheffield United.

Het geduld van de Liverpool-fans lijkt inmiddels op te raken door de aanhoudende droogte. Het hardnekkige gerucht gaat dat ook het geduld van de club inmiddels op is, hetgeen nu wordt aangewakkerd door de actie van de aanvaller.

De Uruguayaans international heeft alle foto's van zichzelf als speler van Liverpool verwijderd van zijn officiële Instagram-pagina. Wat over blijft zijn familiefoto's en kiekjes van de spits in het shirt van Benfica en de nationale ploeg.

Núñez maakte in de zomer van 2022 voor 85 miljoen euro de overstap van Benfica naar Liverpool. Sindsdien staat de teller op 94 wedstrijden, waarin hij 33 keer trefzeker was en 17 keer als aangever fungeerde.

