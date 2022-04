Ten Hag gefrustreerd: ‘Er had maar één ploeg met de beker mogen staan’

Zondag, 17 april 2022 om 20:49 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:54

PSV heeft zondag ten koste van Ajax beslag gelegd op de TOTO KNVB Beker. De Eindhovenaren waren in De Kuip met 2-1 te sterk dankzij treffers van Cody Gakpo en Érick Gutiérrez. Het is voor PSV de tweede prijs van het seizoen, daar in de voorbereiding ook al werd gewonnen van Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Erik ten Hag is van mening dat er maar één ploeg recht had op de beker. "En dat waren wij", aldus de trainer van Ajax.

"Laat ik beginnen met PSV te feliciteren", begint Ten Hag. "Maar de manier waarop de winst van PSV tot stand komt... Er had maar één ploeg met de beker mogen staan en dat is Ajax. Maar uiteindelijk doen we het onszelf aan. Direct na rust maken we twee fouten. Dat hebben we voor de tijd en in de rust benadrukt. Je moet gewoon honderd procent gefocust zijn. We maken twee hele grote fouten, maar ook daaraan vooraf gaan dingen verkeerd." Met name bij de 2-1 werd PSV in het zadel geholpen, daar Lisandro Martínez de bal zomaar inleverde bij Cody Gakpo, die Maarten Stekelenburg vervolgens klopte met een schot in de korte hoek.

"Er was niks aan de hand. We stonden met voldoende mensen achter de bal. Dan moet je Gakpo op links laten en mag je hem nooit naar binnen laten komen", analyseert Ten Hag de tweede tegentreffer. "Er staan twee spelers bij. Je moet hem op links houden. Dat weten we van PSV dat ze graag naar binnen komen. Zeker bij Gakpo. Die komt graag naar binnen om te schieten." De aanvoerder van PSV schreeuwde het uit van ontlading en moest zich twintig minuten later laten vervangen door Ritsu Doan. Ryan Gravenberch had Ajax in de eerste helft op voorsprong geschoten.

?? @PSV draait het in de tweede helft helemaal om, dankzij doelpunten van Érick Gutiérrez en Cody Gakpo: 2-1! ?



?? ESPN

#?? #psvaja pic.twitter.com/4ciyVbMxp3 — ESPN NL (@ESPNnl) April 17, 2022

Volgens Ten Hag had zijn ploeg het meeste recht op de bekerwinst. "Wij maken met Klaassen een geweldige goal, net buitenspel. De kans van Perr Schuurs, Tadic die op de paal schiet. Maar het mocht gewoon niet zo zijn. Dat zijn dan de machten en de krachten in het voetbal, dat zat bij ons niet mee. Maar je moet het ook zelf afdwingen en dat hebben we onvoldoende gedaan." Het is voor de tiende keer in de clubgeschiedenis dat PSV de dennenappel meeneemt naar Eindhoven en de eerste keer dat in de finale wordt gewonnen van Ajax. De voorgaande drie edities, in 1970, 1998 en 2006, gingen verloren.