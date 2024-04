Miljoenenstrop voor PSV: huurling blijft steken op 246 minuten

Armel Bella-Kotchap heeft zeer waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor PSV gespeeld. De centrale verdediger kampt met problemen aan zijn gebit en zat om die reden niet bij de selectie tegen sc Heerenveen. De Duitser heeft zich moeten laten opereren vanwege de kwetsuur.

De huurdeal van Bella-Kotchap kan gerust als uiterst teleurstellend worden beschouwd. De verdediger werd vorig jaar op de slotdag van de transferwindow overgeheveld van Southampton, maar een gelukkig huwelijk werd het nooit.

De voorkeur van PSV ging in eerste instantie uit naar Zeno Debast, maar toen bleek dat Anderlecht een flinke transfersom wilde voor de jonge verdediger, schakelde technisch directeur Earnest Stewart op het allerlaatste moment door naar Bella-Kotchap.

Bella-Kotchap werd gehaald voor het hart van de defensie, maar moest toezien hoe trainer Peter Bosz in de meeste gevallen voor André Ramalho koos. PSV wil bovendien door met de Braziliaan, die een voorstel in beraad heeft.

Clutwatcher Rik Elfrink spreekt in het Eindhovens Dagblad van een 'miljoenenstrop' voor PSV, daar met de deal zo'n drie à vier miljoen euro was gemoeid. Eerder werd al bekend dat Bella-Kotchap na dit seizoen terugkeert bij Southampton.

Door uiteenlopende blessures kwam de mandekker dit seizoen slechts zes keer in actie namens PSV, waarvan twee keer in de Champions League. Drie keer mocht hij opdraven bij het beloftenteam in de Keuken Kampioen Divisie.

Southampton, de eigenlijke werkgever van Bella-Kotchap, dingt nog mee om promotie naar de Premier League. De degradant van afgelopen seizoen staat momenteel vierde in de Championship, wat recht geeft op het spelen van play-offs.

