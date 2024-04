Zorgen om Matthijs de Ligt, die al strompelend de Allianz Arena verlaat

Matthijs de Ligt is niet ongeschonden uit het competitieduel met Eintracht Frankfurt (2-1 winst) gekomen. De verdediger heeft de Allianz Arena zaterdafg al strompelend moeten verlaten, zo is te zien op beelden. Het is de vraag of De Ligt het Champions League-duel met Real Madrid van aanstaande dinsdag haalt.

Heel veel personele problemen kan Bayern op dit moment niet gebruiken, daar de ploeg van Thomas Tuchel dinsdag op het hoogste clubtoneel wordt verwacht voor de halve finale van de Champions League.

Matthijs de Ligt leaving the stadium limping ?? @julianbuhl

pic.twitter.com/SWLQFZ1kFb — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 27, 2024

Na een half uur spelen moest Konrad Laimer de strijd echter al staken. De middenvelder had net Harry Kane van een assist voorzien, toen hij geblesseerd raakte en naar de kant ging.

Halverwege het duel kwam daar de blessure van De Ligt bij. De Nederlander ging in de eerste helft al een keer naar de grond en keerde bij aanvang van de tweede helft niet terug op het veld. Op beelden uit de mixed-zone blijkt waarom.

De rechterknie van De Ligt is in het verband gewikkeld en heel makkelijk loopt de verdediger niet. Duitse media schrijven dat het hoogst onzeker is of de Nederlander dinsdag kan aantreden tegen Real Madrid.

Ook waren er even zorgen om Harry Kane. De Engelsman ging na de 2-1, een rake strafschop, naar de grond nadat hij met zijn knie op de knie van een tegenstander knalde. Gelukkig voor Tuchel bleek die kwetsuur niet ernstig.

Iemand die ontbrak in de wedstrijdselectie tegen Eintracht was Jamal Musiala. De middenvelder ontbrak voor de tweede wedstrijd op rij vanwege knieproblemen. Musiala wilde zelf koste wat kost spelen, zo vertelde Tuchel na afloop.

"Jamal heeft een irritatie aan zijn pees die hem simpelweg hindert", aldus de Duitse coach na de zege bij Sky. "We gaan er alles aan doen om hem bij de selectie te krijgen tegen Real."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties