Ongekend: Leverkusen behoudt ongeslagen status door goal in minuut 97

Bayer Leverkusen is zaterdagmiddag voor de 46e (!) keer dit seizoen ongeslagen gebleven. De ploeg van Xabi Alonso leek te gaan verliezen tegen VfB Stuttgart, maar sloeg in minuut 97 alsnog toe via Robert Andrich: 2-2. De kersverse landskampioen behoudt daarmee de ongeslagen status.

Bij Leverkusen hebben ze nog maar amper kunnen genieten van het binnenhalen van de landstitel, daar de ploeg van Alonso nog op meerdere fronten meestrijdt dit seizoen. In de halve finale van de Europa League wacht AS Roma, terwijl Kaiserslautern de tegenstander is in de bekerfinale op 25 mei.

Zaterdagmiddag wachtte voor de kersverse meister het thuisduel met VfB Stuttgart, de verrassende nummer drie van het seizoen. De bezoekers kwamen brutaal voor de dag en kregen in de persoon van Serhou Guirassy de uitgelezen kans om op voorsprong te komen. Ware het niet dat de spits naast kopte in kansrijke positie.

Leverkusen zette daar in de eerste helft weinig tegenover. De beste mogelijkheid was voor Grimaldo, die een rebound voor het intikken had. De Spanjaard hing echter te veel achterover, waardoor hij zijn inzet over het doel zag gaan.

Na rust ontbrandde het duel tussen de nummers één en drie van de Bundesliga alsnog, toen Chris Fuhrich Stuttgart al snel op voorsprong zette. Na een foutje van Grimaldo had Lukas Hradecky eerst nog een goede reactie in huis, maar op de rebound van Chris Fuhrich was hij kansloos: 0-1.

De schade werd groter voor Leverkusen toen Deniz Undav de marge verdubbelde na een uur spelen. De Duitser schoot raak voor zijn achttiende van het seizoen toen de thuisploeg de bal niet uit de gevarenzone kreeg: 0-2.

Leverkusen gaf zich niet gewonnen en knokte zich via Amine Adli terug in de wedstrijd. Op aangeven van Grimaldo schoot de Marokkaanse middenvelder raak in de verre hoek. Het was in 2017 dat Leverkusen voor het laatst een resultaat wist te boeken in een duel waarin het tegen een achterstand aankeek van twee goals.

Een kwartier voor tijd leek de ploeg van Alonso alsnog een punt te redden, toen Odilon Kossounou bij de tweede paal raak kopte na een voorzet van de rechterkant. In aanloop naar de goal was echter buitenspel geconstateerd, waardoor dat feestje niet doorging.

Deze ploeg is niet te verslaan.

Alonso probeerde met het inbrengen van Florian Wirtz en Victor Boniface nog wel een punt uit het vuur te slepen, maar moest toezien hoe Alexander Nubel uitgroeide tot grote sta-in-de-weg. Toen het duel vervolgens leek af te stevenen op een nederlaag, sloeg Andrich toe in de absolute slotseconden: 2-2.

