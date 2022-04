Ajax piept en kraakt maar ziet ook vijfde hersteloperatie op rij slagen

Zaterdag, 9 april 2022 om 21:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:06

Ajax heeft zaterdagavond opnieuw een benauwde overwinning behaald in de Eredivisie. De ploeg van Erik ten Hag kwam tegen Sparta Rotterdam andermaal op achterstand, net als vorige week tegen FC Groningen door een fout van André Onana. Joeri de Kamps maakte die namens Sparta met een weergaloos afstandsschot via onderkant lat af. Aan de hand van Dusan Tadic - die eerst Davy Klaassen een doelpunt schonk en daarna een penalty binnenschoot - zette Ajax het recht: 2-1. Het was opvallend genoeg de vijfde keer op rij in de Eredivisie dat Ajax na een of meerdere tegendoelpunten vol aan de bak moest, telkens met succes. De keer daarvoor tegen Go Ahead Eagles (2-1) ging het overigens wél mis voor Ajax.

Nicolás Tagliafico kreeg na zijn matige optreden tegen SC Cambuur (2-3 winst) op 11 maart eindelijk een nieuwe kans in de basis, maar moest binnen het half uur afhaken met een enkelblessure. Noussair Mazraoui ontbrak vanwege een knieblessure, terwijl Antony langere tijd uitgeschakeld is met een enkelkwetsuur. Edson Álvarez keerde terug op het middenveld en Mohammed Kudus verhuisde daardoor naar de bank. Bij Sparta verlieten Riza Durmisi, Younes Namli en Lennart Thy de basiself. Henk Fraser ruimde plekken in voor Jeremy van Mullem, Michael Gonçalves Pinto en Laurent Jans. De van een hoofdblessure herstelde Tom Beugelsdijk kwam na een uur spelen van de bank.

Andre Onana in de fout, maar De Kamps schiet hem geweldig binnen ?? pic.twitter.com/8cbe9U9trJ — ESPN NL (@ESPNnl) April 9, 2022

Het spel van Ajax oogde in de openingsfase weinig urgent en Sparta kreeg de eerste goede kans. Mario Engels kon in de drukte op de borst controleren en mikte uit de draai rakelings naast. Steven Berghuis zag een harde knal van afstand gekeerd worden, maar verder slaagde Ajax er niet in gevaarlijk te worden. Een waardeloze nonchalant ogende uittrap van Onana leidde na een half uur vervolgens de verrassende openingstreffer op van Sparta. Via via kwam de bal voor de voeten van Joeri de Kamps, die niet twijfelde en met een fenomenaal schot van achttien meter via onderkant lat scoorde: 0-1.

Ajax leek wakker geschud en zocht meteen nadrukkelijker het doel van Sparta. De Rotterdammers wisten het gevaar telkens op het laatste moment af te wenden, of hadden enig fortuin, bijvoorbeeld omdat Edson Álvarez in vrije positie naast kopte. Ook meteen na rust zette Ajax aan. Tadic raakte uit een lastige hoek het zijnet, waarna de Serviër even later zelf de gelijkmaker voorbereidde. Tadic vroeg en kreeg een snelle inworp en kon daardoor laag voorgeven op Klaassen, die met wat hulp van de weifelende Maduka Okoye raak schoot: 1-1.

Ajax wint van Sparta door deze makkelijk gegeven penalty. pic.twitter.com/PB8ok6WIhA — ESPN NL (@ESPNnl) April 9, 2022

Sparta kwam nauwelijks onder de druk vandaan en kreeg na een uur een knullige penalty tegen, toen Adil Auassar een vrije trap van Tadic met een uitgestoken arm blokte. Laatstgenoemde rondde vanaf de strafschopstip koelbloedig af: 2-1. Sébastien Haller dacht op fraaie wijze de volgende treffer van Ajax binnen te schieten, maar de spits werd vanwege marginaal buitenspel teruggefloten. Klaassen kopte uit een hoekschop via het lichaam van Dirk Abels vervolgens op de paal. Ajax raakte in de uiterste slotfase Klaassen kwijt met een blessure en koesterde vervolgens het balbezit.