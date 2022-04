Marco van Basten noemt twee mogelijke opvolgers voor Ten Hag

Woensdag, 6 april 2022 om 20:57

Nu bekend is dat Erik ten Hag zo goed als zeker de nieuwe manager van Manchester United wordt, kan het speculeren over zijn opvolging beginnen. Marco van Basten werd woensdagavond bij Ziggo Sport gevraagd naar de vacante trainersfunctie en noemde twee namen. In de ogen van de analist zijn Peter Bosz en Arne Slot geschikte kandidaten, al ligt de keuze voor laatstgenoemde ietwat gevoelig, weet ook Van Basten.

ESPN kwam woensdagavond met het nieuws dat Ten Hag en United zo goed als rond zijn over een meerjarige verbintenis. De trainer van Ajax krijgt de voorkeur boven Mauricio Pochettino, die ook hoog op de shortlist stond. "Ten Hag is bij Go Ahead Eagles, FC Utrecht en Ajax heel succesvol geweest. Dat zegt wel wat", aldus Van Basten. "Ik denk dat hij het goed zou doen bij Manchester United. Ik vind het jammer, want ik heb liever dat het Nederlandse voetbal geholpen wordt dan het Engelse voetbal. We verliezen al zoveel uit Nederland. De competitie wordt al zo uitgemolken en kleiner. Dat is jammer."

Op de vraag wie als opvolger moet dienen van Ten Hag, komt Van Basten met twee namen. "Ze hebben m'n nummer", zegt hij eerst gekscherend. "Dat is een lastige vraag. Peter Bosz schiet mij nu te binnen. Maar die zit in Frankrijk. En ik vind de trainer van Feyenoord (Arne Slot, red.) een goede trainer. Maat dat lijkt me geen goed verhaal", stelt Van Basten. "Puur inhoudelijk zou dat kunnen werken, maar hij is gewoon trainer van Feyenoord en dat wil hij blijven", haakt presentator Wytse van der Goot vervolgens in. Van Basten: "Daarom. Dus eigenlijk moeten we hem helemaal niet noemen."

Bosz staat momenteel aan het roer bij Olympique Lyon. De Nederlander bezet in de Ligue 1 een teleurstellende negende plek, maar staat wel in de kwartfinale van de Europa League. Daarin is West Ham United de tegenstander. Onlangs werd bekend dat Bosz bij de best betaalde trainers in de Franse competitie behoort. De 58-jarige oefenmeester strijkt maandelijks 250.000 euro op. Daarmee is hij de vierde best betaalde trainer in de Franse competitie. Slot is bezig aan zijn eerste seizoen bij Feyenoord, waar hij een uitstekende indruk maakt met een derde plek in de Eredivisie en een plek in de kwartfinale van de Conference League.

Ten Hag voerde afgelopen week een positief gesprek met Manchester United over zijn ideeën en plannen, maar ook over het mogelijke budget en de ambities van de club. De 52-jarige oefenmeester heeft nu volgens ESPN de voorkeur gekregen boven onder meer Pochettino. Ook Julen Lopetegui (Sevilla) en Luis Enrique (bondscoach Spanje) werden nadrukkelijk genoemd. Ten Hag is na Louis van Gaal de tweede Nederlander die de verantwoordelijkheid krijgt op Old Trafford. De Engelse grootmacht nam in november vorig jaar afscheid van Ole Gunnar Solskjaer en wordt het restant van het seizoen geleid door tussenpaus Ralf Rangnick.