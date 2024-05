Algemeen directeur ADO Den Haag vol schaamte: ‘We gaan dit keihard aanpakken’

Voor ADO Den Haag eindigde het seizoen zaterdag met een enorme deceptie. Niet alleen werd er in de halve finale van de Keuken Kampioen Play-Offs met liefst 7-1 verloren van Excelsior, ook lieten de ADO-fans zich van hun slechte kant zien door vrij massaal vuurwerk op het veld te gooien. Algemeen directeur van ADO Natascha van Grinsven-Admiraal is niet te spreken over de acties van de fans.

Vlak voor het rustsignaal was het al zo goed als duidelijk dat het seizoen van ADO zaterdagavond zou eindigen. Na de 4-0 van Excelsior, een kleine vijf minuten voor rust, hadden de supporters van de bezoekers genoeg gezien. Zij gooiden vuurwerk op het kunstgrasveld, dat de kleine brandjes als gevolg van het vuurwerk slecht verwerkte, met schroeiplekken en een op bepaalde delen oneven veld tot gevolg.

"Tja, wat kan ik zeggen?", reageert Van Grinsven-Admiraal op de verslaggever van Omroep West, die wil weten 'wat voor avond dit voor ADO was'. "Ik schaam me kapot voor de supporters. Wij schamen ons allemaal kapot. Het is echt verschrikkelijk wat hier gebeurt."

"Dit is het moment om achter je club te gaan staan. Ze hebben de club ten schande gebracht. Het is echt verschrikkelijk, ongelooflijk. Wij zijn er stuk van om heel eerlijk te zijn. We hebben het hele jaar hard gewerkt aan een nieuw ADO Den Haag en dat is in één klap weer weg."

?? De wedstrijd tussen Excelsior en ADO Den Haag is gestaakt wegens vuurwerk op het veld. #excado — ESPN NL (@ESPNnl) May 25, 2024

"Wij gaan dit keihard aanpakken. Wij feliciteren Excelsior en onze excuses aan de club en alle bezoekers hier in het stadion." Op de vraag wat de algemeen directeur precies met 'keihard aanpakken' bedoelt, wil zij geen concreet antwoord geven. "Ik wil het hier eigenlijk bij laten als je het niet erg vindt."

Nog voor de 4-0 viel, toonden de zichtbaar teleurgestelde ADO-fans een groot spandoek, met daarop de tekst over trainer Darije Kalezic: "Trainer zoekt 'winnende' tactiek. Schijt aan spelers en publiek?" Vele ADO-supporters besloten het Van Donge & De Roo Stadion ver voor het laatste fluitsignaal van de eerste helft al te verlaten. Even later, na de 4-0, werd er vuurwerk op het veld gegooid.

De wedstrijd moest uiteindelijk ruim een uur worden stilgelegd, om te beoordelen wat de schade op het veld was én om de nog overgebleven ADO-supporters naar de bussen buiten het stadion te begeleiden. Excelsior neemt het in de finale van de Keuken Kampioen Play-Offs op tegen NAC Breda, ADO wacht nog minimaal één seizoen op het tweede niveau van Nederland.

