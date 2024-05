Ten Hag gaat direct na afloop in op vraag over mogelijk ontslag bij Man United

Erik ten Hag veroverde zaterdag met Manchester United de FA Cup, maar weet niet of hij ook volgend seizoen voor de groep staat. "Ik weet niet wat er nu gaat gebeuren", laat de winnende manager na afloop weten in gesprek met Gary Lineker van de BBC.

Lineker vraagt langs het veld op Wembley al snel aan Ten Hag of hij vindt dat de media hem unfair hebben behandeld. "Dat denk ik wel, maar dat geldt ook voor het team. Dat was allemaal niet juist", zegt de manager van de FA Cup-winnaar op besliste toon.

Analist Alan Shearer geeft Ten Hag mee dat Man United een geweldige finale speelde en zeker niet achtste was geworden in de Premier League, als er het hele seizoen zo was gevoetbald. "Daar heb je gelijk in. Maar daar hadden we simpelweg de spelers niet voor. We hebben ook niet altijd goed gespeeld, zeker niet. Maar als de spelers daarvoor ontbreken, dan houdt het snel op."

?? Gary Lineker: "This could conceivably be your last game, do you know?" ?? Erik ten Hag: "I don't know."#BBCFootball #BBCFACup pic.twitter.com/Jkb3bFP9Y4 — BBC Sport (@BBCSport) May 25, 2024

Ten Hag gaat tevens in op de vraag of hij denkt dat hij voor het laatst op de bank heeft gezeten bij Man United. Onder meer The Guardian berichtte vrijdag dat de clubleiding hem wil wegsturen, zelfs bij winst van de FA Cup. "Ik weet het niet. Het enige dat ik kan doen is voorbereiden en ontwikkelen. Want dit is voor mij een project."

"Toen ik hier arriveerde (in 2022, red.) was het een rotzooi. Het is nu wel wat beter, maar we zijn nog steeds niet waar we willen zijn", aldus Ten Hag, die lovend is over zijn elftal. "Ze hebben geweldig gespeeld en waren erg sterk vandaag. Sommige spelers waren niet eens wedstrijdfit, maar hebben desondanks een goede prestatie geleverd."

Dat spelers als Raphaël Varane en Lisandro Martínez op tijd fit waren voor de bekerfinale op Wembley, maakt volgens Ten Hag een wereld van verschil. "Dat zeg ik het hele jaar al. Als iedereen fit is, dan kunnen we heel aardig voetballen. We hebben een geweldige prestatie geleverd tegen in mijn optiek de beste ploeg ter wereld."

"Als het een finale tegen een rivaal is, dan is het nog belangrijker", verwijst Ten Hag naar de verrassende 1-2 zege op Manchester City. "Vooral voor de fans. Maar voor ons was dat vandaag niet het belangrijkste. Wij wilden als elftal laten zien dat we veerkracht en karakter kunnen tonen."

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Denk jij dat Erik ten Hag wordt ontslagen? Ja Nee Stem Denk jij dat Erik ten Hag wordt ontslagen? Ja 58% Nee 42% Totaal aantal stemmen: 417 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties