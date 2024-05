Erik ten Hag mag mogelijk toch aanblijven als manager van Manchester United

De kans is aanwezig dat Erik ten Hag komend seizoen alsnog aan het roer staat bij Manchester United. The Athletic weet namelijk te melden dat de directie van de club komende week de tijd neemt om het seizoen te evalueren, voordat er een beslissing wordt genomen over de toekomst van Ten Hag. Van een definitief besluit, zoals eerder gemeld door Engelse media, is volgens The Athletic dus geen sprake.

Het ging in aanloop naar de FA Cup-finale van zaterdag tegen Manchester City bijna uitsluitend over de toekomst van Ten Hag. The Guardian schreef vrijdag namelijk dat Ten Hag, ongeacht het resultaat in de finale van het bekertoernooi, het veld moet ruimen.

Ten Hag en Manchester United maakten grote indruk in de finale, die tegen de meeste verwachtingen in met 2-1 werd gewonnen van de stadgenoot. Na afloop van de bekertriomf werd Ten Hag zoals verwacht gevraagd naar de geluiden over zijn toekomst.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De Haaksberger reageerde stellig. "Ik ben er niet mee bezig, we zitten in een project en we staan precies waar we willen staan. We zijn een team aan het bouwen voor de toekomst en dat gaat met ups en downs. En wat je ziet is dat het team zich aan het ontwikkelen is."

"Er is waarde in de ploeg, we hebben spelers met een groot potentieel en we winnen prijzen. Twee prijzen in twee jaar is niet slecht, maar we moeten doorgaan. Het moet beter, en als ze me niet meer willen, dan ga ik ergens anders naar toe om wedstrijden en prijzen te winnen, want dat is wat ik mijn hele carrière heb gedaan."

Hoe de toekomst van Ten Hag er ook uitziet, feit is dat de clubleiding al gesproken heeft met andere kandidaten. Onder hen Kieran McKenna, die Ipswich Town afgelopen seizoen naar de Premier League liet promoveren en ook op het lijstje staat bij onder meer Brighton & Hove Albion.

Een definitief is er dus nog niet genomen. De clubleiding, onder leiding van mede-eigenaar Sir Jim Ratcliffe, wil komende week de tijd nemen om 'alle aspecten objectief te beoordelen'. Man United werd dit seizoen achtste in de Premier League en eindigde als laatste in een Champions League-groep met Bayern München, Galatasaray en FC Kopenhagen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties