Mulder denkt wat te zien in manier van juichen Ten Hag na laatste fluitsignaal

Youri Mulder zag iets opmerkelijks direct na afloop van de FA Cup-finale van zaterdag. Volgens de analist juichte Erik ten Hag niet al te uitbundig na de 1-2 zege van Manchester United op Manchester City. Dat heeft wellicht te maken met het mogelijke ontslag van de Nederlandse manager vanwege het teleurstellend seizoen in de Premier League.

"Toen er afgefloten werd, toen juichte Ten Hag niet direct", analyseert Mulder in de studio van Ziggo Voetbal. "En toen kwam Martínez eraan en die pakte hem zo beet."

"Het leek op een momentje van: 'Ok, ik heb wel de FA Cup gewonnen, maar ik verlies wel mijn job'. Zoiets was het", sluit Mulder niet uit dat Manchester United Ten Hag de laan uitstuurt, ondanks de knappe overwinning in de bekerfinale tegen topfavoriet Manchester City.

Het laatste fluitsignaal ?

"Ik kan het me ook wel voorstellen. Stel dat tegen Ten Hag is gezegd: 'Ja, volgend jaar is er geen plek meer voor je, we gaan met iemand anders door'. Kijk, hier is het al gebeurd. Het is een raar moment. Er is al afgefloten, want die anderen komen er al aan", ziet Mulder Ten Hag even stilstaan langs de lijn voordat hij meedeelt in de feestvreugde.

"En ook al gaan ze niet met Ten Hag verder, het is een waanzinnig succes", vindt de analist het knap dat Ten Hag met zijn elftal de FA Cup heeft weten te veroveren. "Maar ik denk niet dat ze het van deze wedstrijd laten afhangen."

Ontslag?

De dagen als oefenmeester van Manchester United lijken geteld voor Ten Hag. Onder meermeldde vrijdagmiddag dat de 54-jarige Haaksberger hoe dan ook het veld moet ruimen na de FA Cup-finale tegen Manchester City van zaterdag.

Ook een overwinning tegen de stadgenoot, die er verrassend genoeg dus kwam, kan volgens het medium geen verandering meer aanbrengen in het besluit. Ten Hag weet zelf nog van niets. "Ik weet het niet. Het enige dat ik kan doen is voorbereiden en ontwikkelen. Want dit is voor mij een project", zei de manager bij de BBC.

