‘Ajax krijgt concurrentie van Europese topclubs in strijd om 18-jarige spits’

Amin Chiakha ligt goed in de markt. De achttienjarige spits van FC Kopenhagen kan rekenen op interesse van onder meer Ajax. Volgens het Deense voetbaltijdschrift Tipsbladet hebben Manchester City en Manchester United zich in de lange rij van clubs met belangstelling gevoegd.

Chiakha heeft met zijn vele doelpunten de interesse uit het buitenland gewekt. De jeugdinternational van Denemarken wordt opnieuw gelinkt aan Ajax en Juventus, maar inmiddels is hij bij meer clubs op de radar komen te staan.

Zowel Manchester City als Manchester United zou Chiakha volgen, terwijl hij ook kan rekenen op interesse uit Duitsland, Frankrijk én Nederland.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Diverse scouts hebben hem aan het werk gezien tijdens wedstrijden van de Onder 19 van Kopenhagen en in de UEFA Youth League, waar Chiakha grote indruk wist te maken.

De 1.91 meter lange spits kwam in het Europese jeugdtoernooi tot acht goals en twee assists in negen duels. Mede dankzij Chiakha werden in de Youth League de leeftijdsgenoten van Manchester United aan de kant gezet.

In Denemarken noteerde de aanvaller het afgelopen seizoen zestien goals namens de Onder 19 van Kopenhagen. Chiakha beschikt bij de Denen nog over een contract voor anderhalf jaar.

De rechtspoot wacht nog op zijn debuut in de hoofdmacht van Kopenhagen, maar traint al wel regelmatig met het eerste elftal mee. Binnen de club zijn de verwachtingen rondom de tiener enorm hoog.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties