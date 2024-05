Kritische Erik ten Hag oordeelt: ‘Men doet overdreven lyrisch over Feyenoord’

Erik ten Hag steekt zijn mening over Feyenoord niet onder stoelen of banken. De manager van Manchester United, die in Engeland hevig onder vuur ligt, is van mening dat men overdreven lyrisch is over de Rotterdamse club. Volgens Ten Hag was landskampioen PSV dit seizoen op alle vlakken twee klassen beter.

Voetbal International pakt zaterdag uit middels een uitgebreid interview met Ten Hag. Ook de Eredivisie komt daarbij ter sprake. Ten Hag is lovend over het PSV van Peter Bosz. “Dik en dik verdiend kampioen. Met zo’n grote afstand beter dan de rest, ook dan Feyenoord. En PSV is ongelofelijk benadeeld in de KNVB-beker.”

“Dat was natuurlijk een duizend procent strafschop bij Noa Lang, dat weet ik nog goed”, gaat Ten Hag verder. “Peter Bosz was na afloop heel boos en hij had groot gelijk. Bosz heeft het uitstekend gedaan bij PSV afgelopen seizoen. De club leeft en sprankelt.”

Ten Hag is duidelijk minder fan van Feyenoord, zo laat hij blijken. “Daarentegen vind ik dat mensen overdreven lyrisch doen over Feyenoord. Het verschil tussen PSV en Feyenoord was in mijn ogen te groot vanuit Feyenoord-perspectief als regerend landskampioen. Feyenoord was stabiel dit jaar, maar niet top.”

Ten Hag is onder de indruk van het werk van Bosz. “PSV was op alle vlakken twee klassen beter. Qua domineren van de bal, qua drukzetten, qua intensiteit, noem maar op. Dat heeft Bosz met zijn staf top gedaan, maar ook de rest van de club zit weer goed in elkaar, want met mensen als Earnest Stewart en Marcel Brands is er daar ook rust en kwaliteit gekomen.”

Ondanks zijn minder positieve woorden over Feyenoord, is Ten Hag blij voor de naar Liverpool vertrokken Arne Slot. “Ik vind het van beide kanten een hele goede en mooie keuze. Voor het Nederlandse trainersgilde is dit geweldig. En Arne Slot past met zijn filosofie ook bij Liverpool.”

Het is nog maar de vraag of Ten Hag en Slot elkaar komend seizoen tegenkomen in de Premier League. Eerstgenoemde ligt momenteel zwaar onder druk bij Manchester United. Kwaliteitskrant The Guardian bracht vrijdag zelfs het nieuws dat Ten Hag, ongeacht het resultaat van de FA Cup-finale, de laan wordt uitgestuurd in Manchester.

