Louis van Gaal lijdt sinds 2020 aan agressieve vorm prostaatkanker

Zondag, 3 april 2022 om 22:57 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:57

Louis van Gaal lijdt al sinds eind 2020 aan een agressieve vorm van prostaatkanker, zo heeft de bondscoach bekendgemaakt in de uitzending van Humberto. Van Gaal wilde het nieuws over zijn ziekte niet eerder delen, omdat hij de spelersgroep niet wilde beïnvloeden. Tijdens trainingskampen werd de zeventigjarige Van Gaal 's avonds behandeld in het ziekenhuis. In 2021 begon de behandeling en inmiddels is hij 25 keer bestraald.

Van Gaal vertelt in de uitzending over de nieuwe film Louis, die deze maand in de bioscoop is. "Je ziet in die film dat je prostaatkanker had of hebt", zegt presentator Humberto Tan. "Hebt", reageert Van Gaal. Hij beaamt dat het een heftig traject is. “Geertjan Lassche filmt niet alleen de coach, maar ook de mens achter de coach. Dan heb je de keuze: laat je dat zien of niet? Ik vind dat dat een onderdeel van het leven is. Ik heb zoveel meegemaakt in mijn leven met de dood, in mijn familie, met mijn vrouw (Van Gaal verloor zijn vrouw Fernanda aan alvleesklierkanker, red.). Ik ben waarschijnlijk rijker geworden in mijn leven als mens door al die ervaringen. Ik vond dat ook in de film moest.”

Van Gaal onthult dat hij een voorkeursbehandeling kreeg, zodat zijn ziekte verborgen kon blijven voor het publiek. “Ik mocht via de achteruitgang naar binnen als ik naar een afspraak ging en werd dan meteen in een andere kamer geduwd. Ik had een geweldige behandeling. Je zegt het ook tegen vrienden en familieleden, maar dat zegt ook iets over mijn familie, dat ze dat geheimhouden. Ik ben tijdens mijn periodes als bondscoach iedere keer ’s nachts naar het ziekenhuis gegaan, zonder dat de spelers het wisten.”

“Kijk, aan prostaatkanker ga je niet dood, althans, in negentig procent van de gevallen niet", relativeert Van Gaal. "Het zijn meestal de achterliggende ziektes waar je aan overlijdt. Maar het is wel een agressieve vorm. Ik ben 25 keer bestraald - dan heb je wel een hoop management nodig om door het leven te gaan. Maar ik heb ongelofelijk veel wilskracht om door te gaan. Deze spelersgroep (bij het Nederlands elftal, red.) is een cadeautje op latere leeftijd.” In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 13.600 mannen prostaatkanker. De vijfjaarsoverleving van prostaatkanker is de afgelopen 60 jaar - mede dankzij onderzoek - flink verbeterd: van 57 procent in 1955 naar 88 procent nu.