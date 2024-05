‘Europese grootmacht sprak intern over het aanstellen van Louis van Gaal’

Bayern München heeft intern de mogelijkheid besproken om Louis van Gaal aan te stellen als hoofdtrainer voor volgend seizoen, zo meldt het doorgaans betrouwbare Kicker. De zoektocht naar een nieuwe trainer verloopt stroef voor Bayern en dus werd Van Gaal besproken als mogelijke tussenoplossing.

Doordat er nog steeds geen opvolger is gevonden voor de vertrekkende Thomas Tuchel, werd intern ook de naam van Van Gaal genoemd, zo weet Kicker. Gezien zijn leeftijd, werd de 72-jarige Van Gaal niet gezien als trainer voor de lange termijn, maar als tussenoplossing.

De huidige technisch adviseur van Ajax zou dan gedurende het seizoen 2024/25 aan het roer staan bij Bayern, wat de club wat extra tijd geeft om een geschikte trainer te zoeken voor de lange termijn. Naar verluidt zou der Rekordmeister Xabi Alonso, Jürgen Klopp, Josep Guardiola of Sebastian Hoeneß willen strikken.

Tot nu toe is de aanstelling van Van Gaal slechts nog een gedachte van de club uit Beieren. Concrete gesprekken hebben er nog niet plaatsgevonden, maar duidelijk is wel dat Van Gaal nog altijd erg geliefd is bij zijn voormalig werkgever.

Tussen 2009 en 2011 was Van Gaal al eens hoofdtrainer bij Bayern. In die periode werd hij één keer landskampioen, won hij de Duitse beker evenals de Duitse Supercup. Veel fans zullen zijn toespraak na het behalen van de landstitel niet snel meer vergeten.

Voor Bayern gaat de zoektocht naar een nieuwe trainer voorlopig door. Eerder deze week werd gemeld dat der Rekordmeister contact zou hebben gehad met Erik ten Hag, die bij Manchester United nog beschikt over een contract tot medio 2025, maar nu heeft Bayern de 54-jarige oefenmeester weer van het lijstje geschrapt, zo weet BILD.

Eerder zagen ook Alonso, Julian Nagelsmann, Unai Emery en Ralf Rangnick al af van de job bij Bayern. Ook Julen Lopetegui was kort in beeld. De laatste berichtgevingen melden dat Bayern doorschakelt naar Hans-Dieter Flick, die tussen 2019 en 2021 ook al aan het roer stond bij de club.

