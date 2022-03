Erik ten Hag heeft eerste gesprek met Manchester United gevoerd

Woensdag, 23 maart 2022 om 06:47 • Chris Meijer • Laatste update: 07:22

Erik ten Hag heeft maandag een eerste gesprek gevoerd met Manchester United, zo melden de Daily Mail en transfermarktexpert Fabrizio Romano. De huidige trainer van Ajax geldt als een van de totaal vier kandidaten die na dit seizoen het stokje moet overnemen van interim-manager Ralf Rangnick. Manchester United zou in april definitief een knoop willen doorhakken in de zoektocht naar een nieuwe manager.

Rangnick werd in december aangesteld als de tijdelijke opvolger van de ontslagen Ole Gunnar Solskjaer. De 53-jarige Duitse oefenmeester fungeert tot het einde van het seizoen als interim-manager en zal daarna als adviseur aan Manchester United verbonden blijven. De afgelopen maanden vallen op Old Trafford nadrukkelijk de namen van Ten Hag en Mauricio Pochettino. “Ik ken hem niet persoonlijk, maar ik heb gezien hoe Ajax zich heeft ontwikkeld sinds zijn komst”, sprak Rangnick begin deze maand over Ten Hag.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik weet van het werk dat hij bij Bayern München heeft verricht en het mag duidelijk zijn dat hij een van de topcoaches in Europa is, maar er zijn er nog wel meer. We hebben nog niet gesproken over een nieuwe manager, dus we hebben ook nog niet over Ten Hag gesproken”, zei Rangnick. Inmiddels is er dus wel gesproken tussen de clubleiding van Manchester United en Ten Hag. Het zogenaamde research process onder leiding van director of football John Murtough en technisch directeur Darren Fletcher is pas eerder deze maand afgerond, waardoor nu begonnen kan worden met de eerste gesprekken met de vastgestelde kandidaten.

Naast Ten Hag heeft Manchester United Mauricio Pochettino (Paris Saint-Germain), Julen Lopetegui (Sevilla) en Luis Enrique (bondscoach van Spanje) op de verlanglijst staan als mogelijke nieuwe managers. Thomas Tuchel geldt voorlopig niet als kandidaat bij Manchester United, daar het door het overnameproces bij Chelsea nog even gaat duren voor zijn toekomst bij Chelsea duidelijk wordt. De BBC stelt dat Ten Hag de belangrijkste kandidaat is en dat de aan Ajax te betalen compensatie voor zijn nog tot medio 2023 lopende contract - naar verluidt een kleine vijf miljoen euro - geen probleem is.

Romano voegt toe dat het Engels van Ten Hag geen probleem vormt. Er werd eerder gemeld dat de trainer van Ajax op intensieve les is gegaan om de taal vloeiend onder de knie te krijgen. Volgens de transfermarktexpert hangt de definitieve beslissing echter af van ‘veel factoren’. Manchester United wil doorpakken met de aanstelling van een nieuwe manager, want het is de bedoeling dat volgende maand al duidelijk is wie er volgend seizoen voor de groep zal staan bij de huidige nummer zes van de Premier League.