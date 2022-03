Ryan Gravenberch: ‘De contractonderhandelingen zijn inmiddels stopgezet’

Dinsdag, 22 maart 2022 om 15:44 • Laatste update: 15:46

Ryan Gravenberch erkent dat de onderhandelingen met Ajax over een nieuw contract zijn stopgezet. De negentienjarige middenvelder heeft bij de Amsterdammers nog een contract tot medio 2023 en er is de afgelopen tijd gesproken over een langere samenwerking, maar daar zijn beide partijen niet uitgekomen. Bayern München zou momenteel nadrukkelijk in de markt zijn om hem op te pikken en om te voorkomen dat Gravenberch in zijn laatste contractjaar terechtkomt, moet Ajax hem komende zomer verkopen.

“De contractonderhandelingen zijn inmiddels stopgezet. Ik heb nu gewoon nog één jaar contract en that's it, eigenlijk. We zullen het zien”, bevestigt Gravenberch in gesprek met de NOS. De middenvelder wil zich naar eigen zeggen ‘focussen op het voetbal’ en laat de onderhandelingen met Ajax en de belangstelling van andere clubs over aan zijn zaakwaarnemer Mino Raiola en vader. Desondanks heeft hij wel gehoord van de belangstelling van Bayern, wat hij tegenover ESPN 'een mooie club' noemt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Jajaja, natuurlijk. Je kan het overal lezen, dus... Van Bayern is er interesse, maar ik denk van wel meerdere clubs”, reageert Gravenberch. Bayern zou bij Ajax een bod van 25 miljoen euro - een vaste transfersom van 15 miljoen euro, die door bonussen met 10 miljoen euro kan oplopen - hebben uitgebracht. Gravenberch weet niet of hij een dergelijk bedrag waard is. “Maar als je 25 miljoen waard bent, kan je wel trots zijn want het is een hoop geld, natuurlijk."

Gravenberch heeft zich deze week gemeld bij Jong Oranje, daar bondscoach Louis van Gaal hem niet selecteerde voor de oefeninterlands tegen Denemarken en Duitsland. “Anderhalf jaar geleden was ik voor het laatst bij Jong Oranje. Dat ik nu weer hier moet zijn is natuurlijk wel even switchen, een knop omzetten. Je had liever bij het eerste van Oranje gezeten. In het begin had ik daar wel moeite mee, maar nu heb ik die knop wel omgezet.”