Gravenberch redt Ajax in blessuretijd met fabelachtig schot van 25 meter

Vrijdag, 11 maart 2022 om 21:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:05

Ajax heeft vrijdagavond opnieuw in de absolute slotfase een late zege binnengehaald. Nadat dat zondag tegen RKC Waalwijk (3-2) lukte, slaagde de ploeg van Erik ten Hag daar ook tegen SC Cambuur in. Ryan Gravenberch vuurde van grote afstand prachtig de winnende binnen, nadat Ajax net als tegen RKC een voorsprong van twee doelpunten uit handen gaf. Dinsdag speelt Ajax in de Champions League-return thuis tegen Benfica.

Opvallend bij Ajax was dat Nicolás Tagliafico als centrumverdediger speelde ter vervanging van de geschorste Lisandro Martínez. Daley Blind bleef daardoor opgesteld als linksback, normaliter de vaste plek van Tagliafico. Noussair Mazraoui keerde terug als rechtsachter in plaats van Devyne Rensch, terwijl Perr Schuurs ondanks de tegendoelpunten tegen RKC Waalwijk (3-2) centraal achterin bleef staan. Davy Klaassen speelde als verdedigende middenvelder als vervanger van de zieke Edson Álvarez. Cambuur kreeg deze week slecht nieuws, toen bleek dat trainer Henk de Jong vanwege gezondheidsklachten niet meer op de bank zal zitten dit seizoen. Invalcoach Pascal Bosschaart, de assistent van de zieke Henk de Jong,

Ajax begon vol energie en maakte binnen drie minuten de eerste goal. Ryan Gravenberch onderschepte die op de helft van Cambuur en gaf hoog voor op Dusan Tadic, die bij de tweede paal intikte: 0-1. Sébastien Haller had er na een kwartier spelen 0-2 van kunnen maken, maar de vrije kopkans werd door de spits niet benut. Cambuur-spits Tom Boere ontsnapte aan rood na een harde trap op het onderbeen van Tagliafico. Allard Lindhout werd door de VAR naar de zijkant geroepen, waarna de scheidsrechter besloot tot geel.

Ajax combineerde aan de overzijde naar een enorme kans voor Klaassen, die op aangeven van Blind op een opponent schoot. Een volgende fraaie aanval leverde een lage voorzet van Steven Berghuis op, die door Haller over werd gegleden. Vijf minuten voor rust maakte Haller zijn derde kans wél af. Ryan Gravenberch kon na een nieuwe sprankelende aanval voor geven, waarna Haller van dichtbij controleerde, wegdraaide en afwerkte: 0-2. Tussen de eerste en de tweede goal had Cambuur één goede kans: Tom Boere leek door te breken, maar kon onder druk van Schuurs niet goed richten.

Cambuur had weinig te vertellen, maar de Friezen hadden het geloof in een resultaat binnen drie minuten na rust terug. Een gevaarlijke hoekschop belandde in een flipperkast van Ajax-verdedigers, waarna de alerte Issa Kallon het laatste zetje kon geven: 1-2. Het goede spel uit de eerste helft was ver te zoeken bij de Amsterdammers, die in de 75ste minuut gered werden door André Onana. De keeper strekte zich volledig op een compleet vrije kopbal van Mitchel Paulissen te kunnen keren.

Twaalf minuten voor tijd was er geen houden meer aan voor Onana, die zag hoe Tagliafico een dramatische terugspeelbal gaf. Paulissen onderschepte en legde breed op Patrick Joosten, die zo kon binnenschieten: 2-2. Ten Hag bracht de herstelde Brian Brobbey het veld in om alsnog een winnende treffer te forceren. Haller en Antony haalden in de slotfase dreigend uit, maar stuitten beiden op een blok. Daarna volgde een gigantische kopkans voor Brobbey, die Pieter Bos niet kon verrassen, maar dat lukte Gravenberch wél. De middenvelder vlamde van grote afstand via de binnenkant van de paal schitterend raak: 2-3.