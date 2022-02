Overmars reageert met een emoji op hard en eerlijk bericht van Ronald de Boer

Maandag, 14 februari 2022 om 22:54 • Mart van Mourik

Ronald de Boer heeft maandagavond zijn kijk gegeven op de situatie van Marc Overmars bij Ajax. Aan tafel bij Rondo vertelt de analyticus dat hij zijn oud-ploeggenoot bij onder meer het Nederlands elftal de waarheid heeft gezegd in een appje. “Marc, je hebt er een zooitje van gemaakt”, schreef De Boer, die een harten-emoji als reactie kreeg op zijn bericht. De Boer zegt verder dat hij zich weinig kan voorstellen van de vermeende ‘haantjescultuur’ bij Ajax.

“Er werken ruim 400 mensen bij Ajax en door dit voorval, wat blijkbaar een ernstig vergrijp is, wordt er maar gezegd dat er een haantjescultuur is”, haakt De Boer in op de actualiteit. “Dat is in mijn ogen reinste onzin. Er werken mensen keihard en dan wordt er maar gedacht: jij werkt bij Ajax, dus jij gedraagt je ook naar de slogan ‘Wij zijn Ajax, wij zijn de beste’. Als ik bijvoorbeeld naar Erik ten Hag kijk, dat is in mijn ogen een voorbeeld van beschaafdheid. Als ik naar de jeugdtrainers bij Ajax kijk, dat zijn allemaal hardwerkende gasten die ambities hebben om hoofdtrainer te worden. Het is totaal niet zo dat ik denk: er lopen gasten rond die allemaal denken dat ze Johan Cruijff zijn en zich daarnaar gedragen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Verder heb je alleen maar mensen die opgeleid zijn, bijvoorbeeld om het socialmediaplatform een gezicht te geven, of de zakenrelaties”, vervolgt De Boer. “Ik ken alleen maar geweldige mensen, die waarschijnlijk heel hard gestudeerd hebben en geweldig werk verrichten voor Ajax. Natuurlijk kan het er zijn, maar het kan hier aan tafel ook zijn. Ik denk niet dat Overmars dat even op straat wilde gooien. Hij wilde niet dat het bekend werd. Dit soort voorvallen gebeuren dan helaas en vaak reageer je dan te laat pas”, oppert de analist, die al contact heeft gehad met Overmars.

“Als je de beslissing neemt dat je opstapt, dan betekent het dat je er een behoorlijk zooitje van hebt gemaakt. Ik heb echt alles met hem meegemaakt, alle successen... Hij is gewoon one of the guys. Aan het begin geloof je het ook gewoon niet. Ik dacht echt: denk je dat je Brad Pitt bent of zo? Dat heb ik hem ook geschreven: ‘Marc je hebt er een zooitje van gemaakt. Ik hoop dat je eruit komt, maar het is vreselijk.’ Hij stuurde een hartje terug. Ik meen het ook echt, ook voor zijn familie is dit klote. Maar hij moet nu stilzitten en geschoren worden.”