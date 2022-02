Directie Ajax wist van grensoverschrijdend gedrag Overmars

Zondag, 13 februari 2022 om 15:44 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:06

De directie en raad van commissarissen van Ajax wisten al voor de contractverlenging van de inmiddels vertrokken Marc Overmars over het grensoverschrijdende gedrag van de directeur voetbalzaken. Algemeen directeur Edwin van der Sar heeft dit zondag toegegeven in een interview met De Telegraaf in de persruimte van Ajax. De voormalig doelman hield zich de afgelopen dagen bewust afzijdig, wat hem op de nodige kritiek kwam te staan.

Vlak voordat Overmars een nieuw contract kreeg uitgedeeld bij Ajax ontvingen Van der Sar en de overige directieleden de eerste signalen over grensoverschrijdend gedrag van de directeur voetbalzaken. "Het was vlak voor 28 januari en betrof geluiden. Wij wilden dat eerst onderzoeken alvorens hier ruchtbaarheid aan te geven of de verlenging uit te stellen", verklaart Van der Sar zondag in gesprek met de landelijke krant. "Pas later kregen wij een breder beeld van de gedragingen en is er gehandeld."

Ondanks het laakbare gedrag besloot Overmars om aan te blijven bij Ajax, dat een bonus van 1,25 miljoen euro uitkeerde aan de eindverantwoordelijke op technisch gebied. "Wat daarmee gebeurt is een zaak van de rvc", benadrukt Van der Sar, die kort voor kort nooit iets heeft geweten van de dubieuze berichten die Overmars stuurde naar vrouwelijke medewerkers van Ajax. "Vandaar ben ik teleurgesteld en heel verdrietig over deze hele affaire. Dat we niet eerder naar buiten zijn getreden behoudens het persbericht is omdat mijn prioriteit als algemeen directeur van Ajax lag bij de slachtoffers en de interne organisatie."

Ajax maakte vorige week zondag bekend dat Overmars vanwege de veelbesproken affaire niet langer als directeur voetbalzaken fungeert in Amsterdam. De vertrokken bestuurder zei zich 'diep te schamen' vanwege alle gebeurtenissen. In de dagen daarna verscheen Van der Sar echter niet voor de camera om tekst en uitleg te geven, waardoor er kritiek kwam op de algemeen directeur. ESPN-presentator Jan Joost van Gangelen probeerde zaterdagavond een en ander te duiden. "Van der Sar is een gebroken man", zo klonk het in De Eretribune.

“Ze kiezen er nu bij Ajax wel heel bewust voor om Erik ten Hag naar voren te schuiven in plaats van Edwin van der Sar. Jij was daar en hebt gevraagd of je met Van der Sar kon spreken, maar dat kon niet”, merkte presentatrice Aletha Leidelmeijer op tijdens De Eretribune. Van Gangelen, die in het door Ajax gewonnen bekerduel met Vitesse (5-0) als verslaggever langs het veld stond, besprak met Ten Hag voor het eerst het plotselinge vertrek van Overmars. Ook had hij gevraagd naar Van der Sar, die echter niet voor de camera wilde of kon verschijnen.

“Het verhaal is een beetje lastig, maar het zit dus als volgt. Ze hebben dus commercieel directeur Menno Geelen, technisch directeur Marc Overmars en algemeen directeur Edwin van der Sar. Zij zijn exact gelijk en zij kunnen elkaar ook niet ontslaan. Ze kunnen niets zeggen over elkaar en ze hebben ook geen onderlinge evaluatiegesprekken, want die worden gevoerd met de Raad van Commissarissen. Bij Ajax vinden ze het dan moeilijk om iemand die eigenlijk geen zeggenschap heeft over het vertrek van een collega het woord te laten doen."

"Ik denk juist: vertel het nou menselijk. Van der Sar is volledig ontdaan: het is echt een gebroken man. Hij staat natuurlijk op vier miljoen foto’s met Marc Overmars als uithangbord van die club. Ik zou het dus heel sterk vinden als hij wel voor de camera verschijnt. Maar zij vinden het toch allemaal te moeilijk, en misschien is Van der Sar er zelf ook nog wel helemaal niet klaar voor. Ik zou het heel sterk vinden als hij wel zou komen”, besloot Van Gangelen.