Van Gangelen onthult waarom Edwin van der Sar niet voor de camera verschijnt

Zaterdag, 12 februari 2022 om 19:32 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:44

Jan Joost van Gangelen heeft zaterdagavond uitgelegd waarom Edwin van der Sar nog steeds niet publiekelijk heeft gereageerd op het plotselinge vertrek van Marc Overmars. Waar Ajax-trainer Erik ten Hag al in beeld verscheen na het ontslag van de technisch directeur, schittert de algemeen directeur nog altijd door afwezigheid voor de camera. "Van der Sar is een gebroken man", vertelt de presentator van ESPN.

“Ze kiezen er nu bij Ajax wel heel bewust voor om Erik ten Hag naar voren te schuiven in plaats van Edwin van der Sar. Jij was daar en hebt gevraagd of je met Van der Sar kon spreken, maar dat kon niet”, merkt presentatrice Aletha Leidelmeijer op tijdens De Eretribune. Van Gangelen, die in het door Ajax gewonnen bekerduel met Vitesse (5-0) als verslaggever langs het veld stond, besprak met Ten Hag voor het eerst het plotselinge vertrek van Overmars. Ook had hij gevraagd naar Van der Sar, die echter niet voor de camera wilde of kon verschijnen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Het verhaal is een beetje lastig, maar het zit dus als volgt. Ze hebben dus commercieel directeur Menno Geelen, technisch directeur Marc Overmars en algemeen directeur Edwin van der Sar. Zij zijn exact gelijk en zij kunnen elkaar ook niet ontslaan. Ze kunnen niets zeggen over elkaar en ze hebben ook geen onderlinge evaluatiegesprekken, want die worden gevoerd met de Raad van Commissarissen. Bij Ajax vinden ze het dan moeilijk om iemand die eigenlijk geen zeggenschap heeft over het vertrek van een collega het woord te laten doen."

"Ik denk juist: vertel het nou menselijk. Van der Sar is volledig ontdaan: het is echt een gebroken man. Hij staat natuurlijk op vier miljoen foto’s met Marc Overmars als uithangbord van die club. Ik zou het dus heel sterk vinden als hij wel voor de camera verschijnt. Maar zij vinden het toch allemaal te moeilijk, en misschien is Van der Sar er zelf ook nog wel helemaal niet klaar voor. Ik zou het heel sterk vinden als hij wel zou komen”, besluit Van Gangelen.